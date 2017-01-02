Beşiktaş'ta teröre protesto

Ortaköy Reina'da yaşanan saldırıyı protesto etmek isteyen Haziran Hareketi Beşiktaş Meydanı'nda eylem yaptı.

Reina'daki yılbaşı gecesi kutlamalara yönelik saldırının ardından Haziran Hareketi'nin "Bu memleket bizim! Gericiliğe teslim etmeyeceğiz" çağrısıyla İstanbul Beşiktaş'ta eylem yaptı.



Beşiktaş Çarşı girişinde saat 19.30'da bir araya gelen vatandaşlar, saldırının gerçekleştiği Reina'ya yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermeyince Haziran Hareketi'nin hazırladığı bildiriyi Beşiktaş Meydanı'nda okudu.

Bu sırada, "Bu memleket bizim! Gericiliğe ve karanlığa teslim etmeyeceğiz" yazılı pankart taşındı. Bildiriyi okuyan Haziran Hareketi'nin üyesi "2016 yılı bizim için çok acı geçti. Ne olursa olsun 2017'ye umutla bakıyorduk. Umudumuzu 2 saat içinde kana buladılar" diyerek gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Akıncan ABADAN / İSTANBUL