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Giresun uyuşturucu
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Giresun'da zehir tacirlerine operasyon

Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 21:32:39 Güncelleme: 21:37:55 AA

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünce 31 Aralık'ta Özel Harekat polislerinin de katılımı ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" iddisıyla tutuklandı.

Dört kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

 

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