03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Barbaros Şansal
GÜNDEM

Barbaros Şansal'a havalimanında saldırı

KKTC'den sınır dışı edilen ve gözaltına alınan Barbaros Şansal'a Atatürk Havaalanı'nda çevredeki yolcuların saldırdığı görüldü

03 Ocak 2017 Salı, 00:02:54 Güncelleme: 00:58:27 AA

Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yollarının 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

BARBAROS ŞANSAL, İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a getirildi.

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerin yayınlanması üzerine KKTC'den sınır dışı edilen Şansal'ın da bulunduğu Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçak altından alınan Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.

Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan, Şansal'ın paylaşımlarından dolayı imza toplayan yüzlerce vatandaş, modacı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 12 dakika önce
    Bu olay ile birlikte yurtdışından suçluların iadesinin imkansız hale geleceği bir süreç başlamıştır.
  • Misafir 13 dakika önce
    Söylediği sözler için soruşturma açılmış, polis nezaretindeki birine, girmenin yasak olduğu yerde linç girişimi! Yargı ne için var o zaman?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı edildi
GÜNDEM

Barbaros Şansal KKTC'den sınır dışı edildi
Yolcu otobüsü alev alev yandı
GÜNDEM

Yolcu otobüsü alev alev yandı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri
GÜNDEM

Ankara emniyetinde yeni görevlendirmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu
GÜNDEM

Üç liderden Erdoğan'a taziye telefonu
33 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
GÜNDEM

33 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Manisa'da öğrenci yurdunda yangın
GÜNDEM

Manisa'da öğrenci yurdunda yangın
'Bu utançla ölünür' demişti yine yaptı!
GÜNDEM

'BU UTANÇLA ÖLÜNÜR' DEMİŞTİ YİNE YAPTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu
GÜNDEM

ÜÇ LİDERDEN ERDOĞAN'A TAZİYE TELEFONU
İstanbul'un orta yerinde feci yangın
GÜNDEM

İSTANBUL'UN ORTA YERİNDE FECİ YANGIN
Barbaros Şansal'a havalimanında saldırı
GÜNDEM

BARBAROS ŞANSAL'A HAVALİMANINDA SALDIRI
Zeytinburnu'nda Reina saldırganı için operasyon
GÜNDEM

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ İSTANBUL'DA OPERASYON!
Manisa'da öğrenci yurdunda yangın
GÜNDEM

MANİSA'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN