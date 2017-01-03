Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yollarının 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

BARBAROS ŞANSAL, İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a getirildi.

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerin yayınlanması üzerine KKTC'den sınır dışı edilen Şansal'ın da bulunduğu Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçak altından alınan Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.

Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan, Şansal'ın paylaşımlarından dolayı imza toplayan yüzlerce vatandaş, modacı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.