Reina'yı kana bulayan terörist Kasım 2016'da Konya'ya gelmiş

Reina’yı kana bulayan teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da ailesiyle birlikte Konya’ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.
Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı.
"ŞARJÖR DEĞİŞTİRME SIRASINDA BİR ŞEY ATIYOR"
Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı” diye anlattı.
ÖZEL BİRLİKLERİN KULLANDIĞI ASKERİ MALZEME
Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.
Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.
Neşet DİŞKAYA / Müslim SARIYAR - GAZETE HABERTÜRK
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Misafir 24 dakika önceUzun bir süre Suriye'den giriş çıkışları yasaklasınlar.90
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Misafir 27 dakika öncehiç bir şekilde sınır denetimi yok ıraklı Suriyeli diye doldurdular herkezi90
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Misafir 36 dakika önceBunun ağababası kim? Onu açıklayın!00
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Misafir 40 dakika önceYillardir yaziyorum, yine yazacagim. Turkiye'nin yabancilara vize politikasini degistirmesi lazim. Suriyeli ve dogu turkistanlilarin normal Turk vatandasindan daha fazla haklari var. Turkiye yol gecen han'ina dondu.00
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Misafir 43 dakika önceBu bayraga kursun sikanin kendide aileside bedelini odemelidir.00
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Misafir 46 dakika önceVatanımıza milletimize ülkemiz içinde kardeşçe yaşamamıza yapılan bu saldırılar hiç bir zaman Emeline ulaşamayacaktır hiç bir unsur bu bütünlüğü bozamaz bizler teröre karşı daha fazla kenetlenmeliyiz bu ülkeyi bölmeye çalışanlara bunu hesabını hep birlikte sormalıyız00
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Misafir 50 dakika önceAllah aşkına, artık her önüne geleni almayın Türkiye'me. Yazık günah bunca insana.00
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Misafir 58 dakika önceBütün mülteciler gôçmenleri gônderin ne geliyorsa başimiza bunlarin yuzunden geliyor00
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Misafir 2 saat önceBu tip le ülkeye almislar00
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Misafir 2 saat önceBu insan olamaz..00