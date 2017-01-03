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Reina Konya terörist
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Reina'yı kana bulayan terörist Kasım 2016'da Konya'ya gelmiş

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan ve Uygur Türkü olduğu iddia teröristin, 2 ay önce ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi

03 Ocak 2017 Salı, 02:32:21 Güncelleme: 09:07:51

Reina’yı kana bulayan teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da ailesiyle birlikte Konya’ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.

Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı.

"ŞARJÖR DEĞİŞTİRME SIRASINDA BİR ŞEY ATIYOR"

Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı” diye anlattı.

ÖZEL BİRLİKLERİN KULLANDIĞI ASKERİ MALZEME

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

Neşet DİŞKAYA / Müslim SARIYAR - GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 11
  • Misafir 24 dakika önce
    Uzun bir süre Suriye'den giriş çıkışları yasaklasınlar.
  • Misafir 27 dakika önce
    hiç bir şekilde sınır denetimi yok ıraklı Suriyeli diye doldurdular herkezi
  • Misafir 36 dakika önce
    Bunun ağababası kim? Onu açıklayın!
  • Misafir 40 dakika önce
    Yillardir yaziyorum, yine yazacagim. Turkiye'nin yabancilara vize politikasini degistirmesi lazim. Suriyeli ve dogu turkistanlilarin normal Turk vatandasindan daha fazla haklari var. Turkiye yol gecen han'ina dondu.
  • Misafir 43 dakika önce
    Bu bayraga kursun sikanin kendide aileside bedelini odemelidir.
  • Misafir 46 dakika önce
    Vatanımıza milletimize ülkemiz içinde kardeşçe yaşamamıza yapılan bu saldırılar hiç bir zaman Emeline ulaşamayacaktır hiç bir unsur bu bütünlüğü bozamaz bizler teröre karşı daha fazla kenetlenmeliyiz bu ülkeyi bölmeye çalışanlara bunu hesabını hep birlikte sormalıyız
  • Misafir 50 dakika önce
    Allah aşkına, artık her önüne geleni almayın Türkiye'me. Yazık günah bunca insana.
  • Misafir 58 dakika önce
    Bütün mülteciler gôçmenleri gônderin ne geliyorsa başimiza bunlarin yuzunden geliyor
  • Misafir 2 saat önce
    Bu tip le ülkeye almislar
  • Misafir 2 saat önce
    Bu insan olamaz..
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