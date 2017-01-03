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Mevlüt Mert Altıntaş
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Mevlüt Mert Altıntaş, Rus Büyükelçi Karlov'u böyle ezberlemiş

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş’ın, daha önce büyükelçinin fotoğraflarını birçok kez ev arkadaşının bilgisayarından incelediği ortaya çıktı

03 Ocak 2017 Salı, 04:33:47 Güncelleme: 04:39:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada önemli ayrıntılara ulaşıldı. Suikastçı caninin Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş olduğunun tespit edilmesinin ardından ev adreslerine eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Bağlantıları da mercek altına alınan Altıntaş’ın Keçiören’de Avukat Serkan Ö. ile birlikte kaldığı evde arama yapılmış, bir bilgisayar da incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

BİLİŞİM POLİSİ BİLGİSAYARDA İZ SÜRDÜ

Bilişim polisi, söz konusu bilgisayarda geriye dönük iz sürdü. Yapılan incelemede, bilgisayardan Rusya Büyükelçisi Karlov’un fotoğrafına değişik tarihlerde birden fazla kez bakıldığı ortaya çıktı. Bu da fail Altıntaş’ın suikast talimatını aldıktan sonra hedefindeki Karlov’u fotoğraflarından incelediğini ve bilgi toplamaya çalıştığını ortaya koydu. Savcılık, Altıntaş’ın söz konusu fotoğraflara baktığı tarihlerde kim ya da kimlerle görüştüğünü araştırıyor. Yapılan bu araştırma sonucunda da talimatı veren FETÖ abisinin kim olduğuna ulaşılabileceği belirtildi.

‘5 YILDIR O YÖNLENDİRİYORDU’

Soruşturmada gözaltına alınan Altıntaş’ın Yenimahalle Demetevler’deki ev arkadaşı olan Sercan B.’nin de bağlantıları mercek altına alındı. Emniyetteki sorguda FETÖ bağlantısını reddeden Sercan B.’nin 17 Temmuz 2016 günü evlendiği eşinin dayısının FETÖ’nün “evlendirme imamı” olduğu belirlendi. Sercan B. ve eşinin de imam dayı sayesinde “katalog evlilik” gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Sercan B.’nin eşinin ifadesinde, örgüt içi evlilik yaptıklarını kabul ettiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltında olduğu belirtilirken, Sercan B.’nin suikasttaki rolü de araştırılıyor. Yapılan incelemede suikastçı Altıntaş’ı, eski ev arkadaşı olan Sercan B.’nin 5 yıldır yönlendirdiği öne sürüldü.

FEVZİ ÇAKIR/GAZETE HABERTÜRK

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