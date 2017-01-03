03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Oğuzhan Yangın Akın Selçuk Hüseyin Akkaya Samet Dirimeşe
GÜNDEM

"Tuzak sandık el kaldırmadık"

Düsseldorf'tan Reina'ya eğlenmeye gelen 4 arkadaş saldırı anını anlattı. Polislerin, "Sağ olanlar el kaldırsın" diye seslendiklerini söyleyen görgü tanıkları bunun oyun olduğunu düşünerek el kaldırmadıklarını söyledi

03 Ocak 2017 Salı, 05:20:39 Güncelleme: 09:13:41

Geçen yıl olduğu gibi yeni yıla Reina’da girip İstanbul tatili yapmak isteyen ve Düsseldorf’tan gelen 4 arkadaş, saldırı sırasında yaşadıklarını Habertürk’e anlattı.

Yer olmadığı için arkadaşlarıyla terasa yönlendirildiklerini belirten Oğuzhan Yangın (23), “Saat 01.15’te Reina çalışanlarından birisi bize çarparak kaçmaya başladı. Bu sırada bağrışmalar ve silah sesleri gelmeye başladı. Kendimizi yere attık. Bar kısmına doğru bakınca da yüzü maskeli saldırganı uzun namlulu silahla insanları tararken gördüm. Arka taraftaki kırık bir camdan çıkarak kurtulduk. Bizi mekânın son kısmında olmamız kurtardı” dedi.

İnşaat sektöründe çalışan Akın Selçuk, “Birden bir patlama sesi duyuldu. Saldırgan bar bölümüne gelene kadar çok silah sesi duymadık. Dakikalar boyunca taradı. Sonra siren sesleri geldi. İçeri birkaç kişi geldi, polis olduklarını söylediler. ‘Sağ kalanlar el kaldırsın’ dediler. Güvenemedik. Bunun sağ kalanları da öldürmek için düzenlenen bir oyun olabileceği aklımıza geldi. El kaldırmadık” diye konuştu.

Berber Hüseyin Akkaya ise “Yaşadıklarımızdan sonra dönüşü erkene almayı düşünüyoruz” dedi.

Otomotiv sektöründe çalışan Samet Dirimeşe de saldırı anını “Küçük bir duvara çıkıp tam denize atlamayı düşünürken, birisinin suya atlarken betona çakıldığını gördüm. O sırada arkadaşım beni aşağı çekti. Sürünerek dışarı çıktık” diye anlattı. 

YUSUF DOĞAN/GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (03 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 3 Ocak günlüğü
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
GÜNDEM

Samsun'da sokak ortasında cinayet!
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'dan tüm iç hat deniz otobüsü seferlerine iptal!
TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü!
İzmirli öğrencilerden El Bab'da görev alan Türk askerlerine anlamlı hediyeler
GÜNDEM

El Bab'daki Türk askerlerinden o öğrencilere büyük ...
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM

Başkent'te yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmirli öğrencilerden El Bab'da görev alan Türk askerlerine anlamlı hediyeler
GÜNDEM

EL BAB'DAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN O ÖĞRENCİLERE BÜYÜK SÜRPRİZ!
Reina'yı kana bulayan terörist Kasım 2016'da Konya'ya gelmiş
GÜNDEM

CANİ, 2 AY ÖNCE KONYA'YA GELMİŞ! AİLESİ GÖZALTINDA!
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLIYOR!
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'DAN TÜM İÇ HAT DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNE İPTAL!
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM

BAŞKENT'TE YANGIN: 30 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bursa'da uzman çavuş kocasını öldüren kadına müebbet isteniyor
GÜNDEM

KOCASININ BEYLİK SİLAHINI ALIP ÖLDÜRMÜŞTÜ, İSTENEN CEZA...