15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 3 Ocak Salı günü raporu.

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KAYSERİ'DE ÇATIDA YAKALANAN BAŞKAN VEKİLİ FATİH SETENCİ TUTUKLANDI

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve evinin çatısında yakalanan Fatih Setenci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumları ve bir güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Setenci, yılbaşı gecesi polisin yaptığı operasyonla evinin çatı katında yakalandı. FETÖ/PDY'nin Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı bulunan Setenci, poliste alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)

HATAY MERKEZLİ 13 İLDE OPERASYON: 69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY soruşma kapsamında Hatay merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye Göre Hatay Merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında, muazzaf astsubay, öğretmen, Zabıt Katiplerininde bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Hatay emniyetine götürüldü. (İHA)