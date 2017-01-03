03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (03 Ocak 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 3 Ocak Salı günü operasyon haberleri

03 Ocak 2017 Salı, 09:08:07 Güncelleme: 09:11:52

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 3 Ocak Salı günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

KAYSERİ'DE ÇATIDA YAKALANAN BAŞKAN VEKİLİ FATİH SETENCİ TUTUKLANDI

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve evinin çatısında yakalanan Fatih Setenci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumları ve bir güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Setenci, yılbaşı gecesi polisin yaptığı operasyonla evinin çatı katında yakalandı. FETÖ/PDY'nin Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı bulunan Setenci, poliste alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)

HATAY MERKEZLİ 13 İLDE OPERASYON: 69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY soruşma kapsamında Hatay merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye Göre Hatay Merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında, muazzaf astsubay, öğretmen, Zabıt Katiplerininde bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Hatay emniyetine götürüldü. (İHA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mevlüt Mert Altıntaş, Rus Büyükelçi Karlov'u böyle ezberlemiş
GÜNDEM

Rus Büyükelçiyi böyle ezberlemiş!
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri
GÜNDEM

Ankara emniyetinde yeni görevlendirmeler
İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerle ilgili iddianame kabul edildi
GÜNDEM

İstanbul Valiliğini işgal eden FETÖ'cü askerlerle ...
İçişleri Bakanlığı: PKK, FETÖ, DEAŞ operasyonlarında 964 gözaltı
GÜNDEM

964 PKK, FETÖ, DEAŞ gözaltısı
FETÖ soruşturmasında 41 bin 326 kişi tutuklandı
GÜNDEM

41 bin 326 kişi FETÖ'den tutuklandı
2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük
GÜNDEM

En çok 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ile ...
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM

BAŞKENT'TE YANGIN: 30 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Reina'yı kana bulayan terörist Kasım 2016'da Konya'ya gelmiş
GÜNDEM

CANİ, 2 AY ÖNCE KONYA'YA GELMİŞ! AİLESİ GÖZALTINDA!
İzmirli öğrencilerden El Bab'da görev alan Türk askerlerine anlamlı hediyeler
GÜNDEM

EL BAB'DAKİ TÜRK ASKERLERİNDEN O ÖĞRENCİLERE BÜYÜK SÜRPRİZ!
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLIYOR!
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'DAN TÜM İÇ HAT DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNE İPTAL!
TSK: Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

18 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!