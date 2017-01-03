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TEOG sınav sonuçları açıklandı!

MEB tarafından 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 1. dönem TEOG sonuçları açıklandı

03 Ocak 2017 Salı, 12:05:28 Güncelleme: 15:12:29

"TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorgusu ile Google'da arama fırtınası yaratan öğrenciler için MEB müjdeli cevabı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen 2016-2017 eğitim öğretim dönemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) birinci dönem sınavı 23-24 Kasım 2016 tarihinde uygulandı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen sonuçlar bugün açıklandı.

Yaklaşık 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin başvurduğu TEOG birinci dönem sınavında öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınava girdi.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in sitesinde bulunan Sorgu Ekranı'na 11 haneli T.C Kimlik No, gün ay yıl olarak doğum tarihinizi yazarak TEOG sonuçlarınızı veya yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

TEOG SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TEOG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in eğitim-öğretim takvimine göre 2. dönem TEOG sınavları 26 Nisan 2017 - 27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak oturumlar ile tamamlanacak. Bu sınavın mazeret sınavı da 20-21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

TEOG PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Çeşitli TEOG puan hesaplama robotları ile Ocak ayında açıklanacak olan TEOG sonuçlarını beklemeden puanınıza yakın bir oranda sonuçlar alabilirsiniz. Açıklanan soru ve cevaplardan elde ettiğiniz doğru yanlış sayınızı bir kenara not ederek TEOG puan hesaplama araçlarına doğru ve yanlış sayınızı girerek gerçek puanınıza yakın sonuçlar elde edebilirsiniz.

Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

TEOG NEDİR?

Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş Sınavı(TEOG), 8.sınıf öğrencileri için yapılmakta olan sınavın kısa adıdır. Öğrenciler TEOG'da, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava tabi tutulmaktadır.

SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Sınıf seviyesine göre, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Evet ya niye aciklanmadi ki sadece notlar var
  • Misafir 13 dakika önce
    açıklanmamış
  • Misafir 1 saat önce
    baktım açıklanmamış
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