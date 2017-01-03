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Hava durumu 03.01.2017

03 Ocak 2017 Salı, 13:50:26 HABERTURK.COM

Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak. Cuma günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor, sıcaklıklar hissedilir derece düşüyor

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    AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava ve güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları 10 derecelere kadar yükseldi. Ancak cuma gününden itibaren sıcaklıklarda ciddi düşüş bekleniyor.  Pazar günü sıcaklığın -2 derece olması tahmin ediliyor. 

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olmaya başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde yağışlar görülecek. 

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    Yağışlar Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken kıyı Ege'de, Antalya'da Akdeniz'de yağmur şeklinde olacak. Hakkari çevrelerinde de hafif kar yağışı bekleniyor. 

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