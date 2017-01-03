CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi" dedi.

Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi. Başbakanlık tarafından gönderilen araç Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu belirtilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Bu arada, Almanya'dan kiralanan aracın bir süre önce Başbakanlık tarafından satışının da alındığı belirtildi. Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin sürdüğü, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceği bildirildi.

KORUMA SAYISI AYNI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısına daha önce kullandığı kendi aracıyla geldi.

Öte yandan, siyasilere yönelik suikast iddiaları ve yaşanan gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda 13 olan koruma sayısı 21'e çıkarılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında ise bir değişikliğe gidilmedi.

BİNGÖL: SUİKAST GİRİŞİMİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Umut ediyorum ki Sayın Başbakan'ın sosyal medyaya yönelik uyarıları sadece uyarıda kalmaz, gereği yapılır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç teklifine ilişkin olarak Bingöl, "Önce İçişleri Bakanı benimle görüşme yaptı. Sayın Başbakan Sayın Genel Başkanını arayarak, zırhlı araç önerisinde bulundu. Bir suikast girişimi olup olmadığını bilmiyoruz, tehditlerin arttığını, bir takım ihbarların geldiğinin ve bu ihbarların yoğunlaştığını belirttiler. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere milletvekillerine yönelik saldırılar uzun süredir devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ve basında milletvekillerinin hedef tahtası haline getirildiğini öne süren Bingöl, "Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri savunmasız. Bizim güvenlik örgütlerimiz, istihbarat örgütlerimiz yok. Umut ediyorum ki, hükümet sadece bir zırhlı araç tahsisi ile bu önlemleri sınırlı tutmaz. Sosyal medyadaki paylaşımlar çok çirkin, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, örgüt yöneticilerimize ve milletvekillerimize yönelik bu girişimlerin önü alınır. Hükümetin hassasiyetlerini bütün CHP'lilere sağlaması gerekiyor. Umut ediyorum ki Sayın Başbakan'ın sosyal medyaya yönelik uyarıları sadece uyarıda kalmaz, gereği yapılır" diye konuştu.

Aracın dün itibariyle teslim alındığını belirten Bingöl, Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün içinde zırhlı aracı kullanmaya başlayacağını ifade etti.

BAHÇELİ: İHTİYACIMIZ YOK

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast ihbarı için şunları söyledi:

"Bizim bir bilgimiz yok. Bize bilge veren de olmamıştır. Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast düşüncesinin yoğunlaştığına yönelik düşünceler söz konusudur. Bu tür suikastlarla kimseyi yıkamayacaklardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şeyi yapacağına inanmaktayım. Koruma sayımız sabit, yeni bir talepte bulunmuyoruz. Bizim arabamızda bir zırh yoktur. Ben şahsen, ihtiyacımız olmadığını kendilerine salık verdim."