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Elazığ'da karbon monoksit zehirlenmesi

Elazığ'da bir çift, soğuk havadan korunmak için yatak odasında yaktıkları mangaldan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti

03 Ocak 2017 Salı, 18:46:40 Güncelleme: 18:52:28

Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde geçici köy korucusu olan Ramazan Aktaş ile eşi Yasemin Aktaş ısınmak için yatak odasında yaktıkları mangaldan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü.

Karakoçan ilçesi Bahçelievler mahallesinde oturan, 33 yaşındaki Ramazan Aktaş ile Eşi Yasemin Aktaş'ın yakınları genç çiftten 3 gündür haber alamayınca evlerine gitti.

Kilitli kapıyı açamayan yakınları polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan girildiğinde Aktaş çiftin cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Yapılan ilk incelemede çiftin ısınmak için yaktıkları mangaldan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışma sonrası Ramazan Aktaş ile eşi Yasemin Aktaş'ın cenazesini otopsi için Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi.

Geçici köy korucusu olduğu belirtilen Ramazan Aktaş'ın 4 ay önce Yasemin Aktaş ile evlendiği öğrenildi. Komşuları, Aktaş çiftini en son 31 Aralık günü evlerine kömür taşırken gördüklerini ve sürekli evlerinin ışıklarının yandığını söylediler. Genç çifti göremedikleri ve evin lambalarının açık olması üzerine yakınlarına haber verdiklerini söylediler.

Mustafa UC/ ELAZIĞ

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