03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasındaki 6 ilçede 6 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak

03 Ocak 2017 Salı, 18:53:53 Güncelleme: 18:55:53 AA

Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 6 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-/17.00 saatleri arasında, Ferhatpaşa Mahallesi 37., 48, 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., Mareşal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe, 97., Karadeniz sokakları, Kadıköy'de 10.00-14.00 saatleri arasında,19 Mayıs Mahallesi Mehpare, Bölen, Turaboğlu, Yazar, İnönü, Yıldız sokakları elektrik alamayacak.

Kartal'da 02.00-05.00 saatleri arasında, Yukarı, Petroliş, Orhantepe, Kordonboyu, Esentepe, Çavuşoğlu, Cevizli, Atalar mahallelerinde, 08.30-09.55 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi Karlı, Spor, Vatansever sokaklarında, 10.05-11.25 saatleri arasında Yunus Mahallesi Sezen, Karaca, Ulunay sokaklarında, 14.00-15.25 saatleri arasında Yalı Mahallesi Mineral, Bağlar, Tufan sokaklarında, Maltepe'de 02.00-05.00 saatleri arasında, Yalı, Bağlarbaşı, Cevizli, Altayçeşme, Feyzullah mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Pendik'te 10.00-13.00 saatleri arasında, Sülüntepe Mahallesi Paşalı, Şerit, Sıddık, Seyit, Sefa, Sedef, Nasip, Mevlana, Medine, Maçka, Karayazı, Karani, Karadağ, Sabah sokaklarına, 11.35-13.00 saatleri arasında Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu, Eser, İbni Sina sokaklarında, 15.35-17.00 saatleri arasında, Bahçelievler Mahallesi Gürgen, Çakır, Dolayoba, Yosun sokaklarına, Tuzla'da 09.00-17.00'da, İstasyon Mahallesi Sadi Bey, Hatboyu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO'dan tüm iç hat deniz otobüsü seferlerine iptal!
Saldırıda milyarder işadamı Muhammed el-Sarraf da ölmüş
GÜNDEM

Saldırıda milyarder işadamı da ölmüş!
Zeytinburnu'nda başlayan katliam yolculuğunda çarpıcı detaylar
GÜNDEM

Zeytinburnu'nda başlayan katliam yolculuğunda çarpıcı ...
33 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
GÜNDEM

33 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi
İstanbul'un orta yerinde feci yangın
GÜNDEM

İstanbul'un orta yerinde feci yangın
Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan konuştu
GÜNDEM

Reina'nın sahibi Koçarslan: İşletmemize doğrudan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
GÜNDEM

ERDOĞAN TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI'NI KABUL ETTİ
Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi
GÜNDEM

VİCDANSIZLAR! CAMİ VE OKULLARI BU HALE GETİRDİLER...
TEOG sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

TEOG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Suudi Bakan yardımcısından Akar'a ziyaret
GÜNDEM

SUUDİ BAKAN YARDIMCISINDAN AKAR'A ZİYARET
Hayırsever vatandaştan örnek davranış
GÜNDEM

HAYIRSEVER VATANDAŞTAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Elazığ'da karbon monoksit zehirlenmesi
GÜNDEM

GERÇEK ÜÇ GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI