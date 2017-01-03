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Siirt DEAŞ
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Siirt'te terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yapan polis memuru gözaltında

Siirt'te görevli bir polis memuru, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlarda bulunması üzerine gözaltına alındı

03 Ocak 2017 Salı, 18:55:54 Güncelleme: 18:57:08 AA

Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü DEAŞ lehine paylaşımlarda bulunan polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ lehine övücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptığı tespit edilen polis memurunu adresine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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