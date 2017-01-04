04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Obama görüştü
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barack Obama görüştü

ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:18:25 Güncelleme: 00:59:27 AA

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Obama arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ABD Başkanı Obama, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti, yaralılar için acil şifa diledi.

İki lider, görüşmede, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın iş birliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Kıbrıs meselesine de değinilen görüşmede, iki lider, halihazırdaki müzakere sürecinin, iki kesimli ve iki toplumlu bir çözümle adada birliğin sağlanmasıyla neticelenmesi temennisinde bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidiyor
GÜNDEM

Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
Adana'da yakalanan kadın terörist tutuklandı
GÜNDEM

Adana'da yakalanan kadın terörist tutuklandı
Terör örgütünü öven bir asker tutuklandı
GÜNDEM

Terör örgütünü öven asker tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
GÜNDEM

Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı'nı kabul etti
Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi
GÜNDEM

Vicdansızlar! Cami ve okulları bu hale getirdiler...
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yapan polis memuru gözaltında
GÜNDEM

Terör örgütünü öven polis gözaltında
OHAL bir kez daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL BİR KEZ DAHA UZATILDI
İzmit otogarında Reina saldırganı alarmı
GÜNDEM

İZMİT OTOGARINDA REİNA SALDIRGANI ALARMI
Annesi bayılınca gözyaşlarıyla olayı anlattı
GÜNDEM

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, OLAYI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barack Obama görüştü
GÜNDEM

ERDOĞAN, OBAMA İLE GÖRÜŞTÜ
Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit
GÜNDEM

AYDIN'DAKİ KOVALAMACADA ACI SON: 2 POLİS ŞEHİT
Numan Kurtulmuş: OHAL uygulamasına ihtiyacımız var
GÜNDEM

KURTULMUŞ: OHAL'E İHTİYACIMIZ VAR