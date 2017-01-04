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Reina şok bombası flashbang
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Reina'ya saldıran terörist şok bombası ile zaman kazandı

Yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan teröristin, içeridekilerin vereceği tepkiyi önlemek için şok bombası kullandığı ortaya çıktı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 03:00:37 Güncelleme: 03:04:06

Reina’da yapılan incelemelerde, saldırganın içeridekileri korku ve paniğe sevk etmek için şok bombası olarak bilinen ‘flashbang’ kullandığı tespit edildi. Flashbang’in İngiliz SAS komandolarının isteğiyle İngiltere hükümeti tarafından geliştirildiği belirtildi. Bomba, bazı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından operasyonlarda kullanılıyor. Şok bombası, hedeftekilerin tepki vermelerini önlüyor ve birkaç saniye kazandırıyor. Yabancı uyruklu saldırganın, İstanbul Taksim’de gezerken videosunu çekip paylaştığı Telegram uygulaması da dikkat çekti.

DEAŞ’lı teröristlerin oluşturduğu ‘el-Vela ve’l Bera’ adlı grubunda, 780 kişi bulunuyor. Saldırgan saat 16.00’da videosunu çekip paylaştıktan sonra, grup elemanları terör örgütünün propagandasını yapan paylaşımlarda bulundu.

Gökhan TİMURHAN / GAZETE HABERTÜRK

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