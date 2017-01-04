Zeytinburnu sakinleri endişeli

Teröristin bir süre barındığı Yenidoğan Mahallesi’nin sakinleri de mahallede çok sayıda Türk cumhuriyetlerinden gelen vatandaşın yaşadığını belirterek tedirgin olduklarını söyledi. Zeytinburnu’nda ara sokaklarda, Uygurca, Özbekce ve Afganca isimlerle açılmış marketler, kuaför salonları ve iletişim merkezleri göze çarpıyor.

Habertürk’ün görüştüğü Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıyel, şunları söyledi: “Mahalle sakinleri bize gelip apartmanlarında yabancı uyruklu kişilerin kaldığını, bir evde 15-20 kişilik kalabalık bulunduğunu söylüyor. ‘Korkuyoruz’ diyor. Düşünün ki apartmanınıza, sokağınıza sürekli valizli, sırt çantalı insanlar gelip gidiyor. Sürekli muhtarlığa şikâyet ediyorlar. Zeytinburnu’na önce Afgan, sonra Özbek ve Suriyeli akını oldu. Önceleri belirli evlerde barınan göçmenler, artık kabuklarına sığmıyor. Bodrum katındaki 500 TL’lik işyerlerini 1500 TL’ye kiralayıp 20-30 kişi barınıyorlar. Eğitim kurumu adı altında denetimsiz Kuran kursu açıyorlar.” Sarıyel, “İnsanlar bir yere taşındığı zaman bize nakil getirip ‘Şu adresteki dairede şu kadar kişi yaşıyoruz’ diyordu. MERNİS sistemine geçtikten sonra muhtarlar olarak hiçbir denetim ve otokontrolümüz kalmadı” dedi.

GAZETE HABERTÜRK