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Reina saldırısında Hasan Khashoggi'de oradaydı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 03:31:27

Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni Hasan Khashoggi, dehşeti anlattı

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    SAMİ AKBIYIK/GAZETE HABERTÜRK

    Reina saldırısında dehşeti saniye saniye yaşayan Suudi Arabistanlı Hasan Khashoggi, teröristin masa masa gezdiğini ve insanları öldürdüğünü anlattı ve “Terörist, masaları kurşunladıktan sonra üst kata yöneldi.

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    O sırada eşim Meryem’i denize attım. Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık” diye konuştu.

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    Khashoggi, silah sesi sustuktan sonra çektiği görüntüyle ailesini haberdar ettiğini söyledi. Hasan Khashoggi’nin, 1980’lerin ünlü Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni olduğu da ortaya çıktı. 

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