Reina saldırısında Hasan Khashoggi'de oradaydı

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2 BİN 800 TL ÖDEDİLER

Yılbaşı gecesi Reina’ya eşiyle birlikte sadece yemek mönüsü için 2 bin 800 TL ödediğini vurgulayan Khashoggi, “Rezervasyonu yaptırdık ve ödemeyi bir gün öncesinden yaptık. Sadece yemek mönüsü için kişi başı bin 400 TL ödedik