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Apartman görevlisi karbonmonoksit zehirlenme
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Apartman görevlisi karbonmonoksitten zehirlendi

Sivas'ta 38 yaşındaki apartman görevlisi kombi tamir ederken zehirlendi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 04:51:07 Güncelleme: 04:55:00 DHA

Sivas'ta, bir apartmanda kapıcı olarak görev yapan 38 yaşındaki Adem Arslan merkezi ısıtma sistemli apartmanın kombisini tamir ederken sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Nuribey Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanda kapıcı olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Adem Arslan apartmanın bodrum katında bulunan merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir etmek istedi. Bu sırada kombiden sızan karbonmonoksit gazı Arslan'ı zehirledi. Arslan'ı hareketsiz halde yerde yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adem Arslan'a müdahale etmek için apartmana giren sağlık ekipleri de karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arslan'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Arslan'ın cenazesi tabutla apartmandan çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Arslan'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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