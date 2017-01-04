15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 4 Ocak Çarşamba günü raporu.

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İZMİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında akademisyenler, asker ve bakanlık görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

MANİSA'DA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Manisa Celal Bayar Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorumda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski genel sekreteri A.Vnin de bulunduğu B.S.Ü, F.K, M.K, M.Z.K, M.T, Ü.A, M.A, A.T, F.Ö, B.A. ve N.M. gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (AA)