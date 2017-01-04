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2017 YGS başvuruları başlıyor

Üniversiteye giriş için ilk adım olan YGS başvuruları başlıyor. Peki 2017-ÖSYS YGS başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte YGS kılavuzu ve başvuru detayları...

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:38:25 Güncelleme: 09:41:43

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2017-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvuruları bugün başlıyor. Peki 2017-ÖSYS YGS başvuruları nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte 2017-YGS kılavuzu ve başvuru ile ilgili tüm detaylar...

2017-YGS BAŞVURULARI

İki kademeli yapılan ÖSYS'nin ilk aşaması olan 2017-YGS başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler. Başvurular, 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 18 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.

YGS sınavı 12 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tek oturumda yapılacak sınav 160 dakika sürecek.

YGS ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, ÖSYS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. YGS sınav ücreti 60,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ilede yatırılabilecektir.

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