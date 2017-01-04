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Reşat Petek
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Reşat Petek: FETÖ temizliği tamamlanmadı

Görev süresi dolan Darbe Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Reşat Petek, 141 kişiyi dinlediklerini belirterek "FETÖ, PKK ve DEAŞ'in işbirliği yaptığına dair somut bilgiler var" dedi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:46:50 Güncelleme: 12:21:03 HABERTURK.COM

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan ve görev süresi bugün dolan Meclis Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin Komisyon Başkanı Reşat Petek açıklamalarda bulundu. 

Petek, "22 toplantıda kişi başına ortalama 3 saat dinleme süresi olmak üzere konuya doğrudan hakim 51 kişiyi dinledik. Toplantı kapsamında 51 kişi ama çalışma ziyareti kapsamında 90 kişi olmak üzere 141 kişinin bilgisne başvurduk. Çalışma ziyaretleri ayak üstü soru cevap şeklinde algılanmamalıdır. Aynen burada olduğu gibi kamu kurumlarında ofis, çalışma alanları tahsis edildi. Orada çalışmalarımızı yaptık. TBMM tutanaklarında görüşmelerin takibi mümkündür" dedi.

Petek, 61 kişiden de yazılı yanıt aldıklarını söyledi.

"BİZZAT MİLLET ENGELLEDİ"
Komisyonun darbe girişiminin kritik noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında da bilgi veren Petek, "Darbe bizzat millet tarafından engellenmiştir. Gerektiğinde vatandaşların canı pahasına demokrasi duyarlılığının hayata geçirildiği bir ülke olduğu bütün dünyaya ispatlanmıştır" şeklinde konuştu.

Rapor yazım çalışmalarının sürdüğünü, belirten Petek, "4 siyasi partinin müşterek imzaladığı ortak bir metin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz" dedi. 

"ELDE EDİLEN VE EDİLEMEYEN BİLGİLER VAR"
Rapora ilişkin soruları da yanıtlayan Petek, "Bizler de bu çalışmalarla ilgili şahsi değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ama şu anda kanaat ortaya koyan nihai açıklamayı bugünden yapmamız doğru değil. 'Yurtta sulh konseyi kimlerden oluşuyor', 'Darbe başarılı olsaydı nasıl bir hükümet oluşacaktı' gibi sorular... Bunlarla ilgili elde edilen ve edilemeyen sonuçlar var. Hangilerine ulaştık, hangilerine ulaşamadık raporda gerekçekleriyle anlatacağız. Bundan öte komisyonu bağlayıcı bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

"AKAR'DAN YANIT BEKLİYORUZ, MİT RAPOR GÖNDERECEK"
Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı ile ilgili taleplerin dile getirildiğini kaydeden Petek, Akar'a soruların yazılı olarak iletildiğini, yanıt beklediklerini söyledi. Petek, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da kapsamlı bir rapor göndereceğini kaydetti. 

"HALA DEVLETTEN TEMİZLENMEDİ"
Bylock kullanan isimlerle ilgili bir soruya yanıt veren Petek, adli soruşturma yapmadıklarını, bir yandan FETÖ'nün deşifre olmasını bir yandan FETÖ üyelerinin adaletten kaçmasını istemediklerini söyledi.

Petek, FETÖ kadrolarının devletten temizlenmesinin tamamlanmadığını söyledi. Hala emniyet içinde kripto FETÖ'cülerin olduğuna dair bilgilerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Petek, terör örgütlerinin işbirliğiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi:

"FETÖ, PKK VE DEAŞ İŞBİRLİĞİ"
"FETÖ ile PKK'nın işbirliği yaptığına dair bilgiler vardı. FETÖ, PKK ve DEAŞ'in işbirliği yaptığına dair somut bilgiler var. Suriye'den Türkiye'ye gelmiş evinde yapılan aramada çok miktarda intihar eylemcisinin kullandığı malzemeler ele geçirilen terörist sorgulandığında Elvan Yüzbaşı isimli Şanlıurfa'da görev yapmış kişiye bilgileri verdiğini söylüyor. Bu kişinin Şanlıurfa Jandarma İstihbaratta görevli bir başçavuş olduğu, Elvan Yüzbaşının kod adı olduğu, 28 Temmuz tarihinde FETÖ bağı nedeniyle açığa alınıp tutuklandığı bilgisi var. Taksim ve Atatürk Havalimanında DEAŞ'ın üstlendiği eylemlerin hangi kanaldan geldiği ortaya çımmış oluyor"

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    allah bu ülkeye bir daha darbe yüzü göstermesin
  • Misafir 1 saat önce
    çok şükür ki bu darbenin başarılı olmasından allah korudu bizi
  • Misafir 1 saat önce
    bu milletten allah razı olsun, büyük milletiz vesselam
  • Misafir 2 saat önce
    sonuç?
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