Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemi

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.
Ekipler, özellikle Bulgaristana ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı.
Araçlarda arama yapan ekipler, yola kapan da kurdu.
Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısında da geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.
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YORUMLAR 9
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Misafir 13 dakika öncebu adam ölü yada diri yakalanacak, inşallah kaçırılmaz00
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Misafir 13 dakika öncebu adamı kaçıracaklar belliki, inşallah polis buna mani olur ve yakalanır en kısa zamanda00
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Misafir 14 dakika önceAllah guc kuvvet versin emniyet guclerine gercekten haril haril ariyorlar.. ne gece ne gunduz.. ama arkasindaki gucler herseyi planlamis.. bir kisinin dusuncesi degil bu.00
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Misafir 18 dakika önceuçacakmısın havaya elbet yakalanacaksın...00
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Misafir 37 dakika önceALLAH'ım yakalansın artık şu adam00
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Misafir 37 dakika öncebulgarisran öyle kalabalik nufuslu değil,hemen dikkat çeker ve yakalanir inşallah00
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Misafir 45 dakika önceBu işin arkasında IŞID falan değil istihbarat örgütü var. Bu sıradan bir katliam değil...00
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Misafir 53 dakika önceinsallah Allahım yakalansın150
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Misafir 57 dakika öncehadi ama yakalayin artik.120
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