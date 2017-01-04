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Kırklareli
GÜNDEM

Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemi

Ekipler, özellikle Bulgaristana ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:46:42 Güncelleme: 12:48:51 AA

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.

Ekipler, özellikle Bulgaristana ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı.

Araçlarda arama yapan ekipler, yola kapan da kurdu.

Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısında da geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 13 dakika önce
    bu adam ölü yada diri yakalanacak, inşallah kaçırılmaz
  • Misafir 13 dakika önce
    bu adamı kaçıracaklar belliki, inşallah polis buna mani olur ve yakalanır en kısa zamanda
  • Misafir 14 dakika önce
    Allah guc kuvvet versin emniyet guclerine gercekten haril haril ariyorlar.. ne gece ne gunduz.. ama arkasindaki gucler herseyi planlamis.. bir kisinin dusuncesi degil bu.
  • Misafir 18 dakika önce
    uçacakmısın havaya elbet yakalanacaksın...
  • Misafir 37 dakika önce
    ALLAH'ım yakalansın artık şu adam
  • Misafir 37 dakika önce
    bulgarisran öyle kalabalik nufuslu değil,hemen dikkat çeker ve yakalanir inşallah
  • Misafir 45 dakika önce
    Bu işin arkasında IŞID falan değil istihbarat örgütü var. Bu sıradan bir katliam değil...
  • Misafir 53 dakika önce
    insallah Allahım yakalansın
  • Misafir 57 dakika önce
    hadi ama yakalayin artik.
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