Muğla'da öğrencinin darbedildiği iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğrencinin okul müdürü tarafından darbedildiği ve "ben yaramazım" yazılı kağıt imzalatıldığı öne sürüldü.

İlçedeki bir ortaokulda eğitim gören 7. sınıf öğrenci E.O, ders sırasında yaramazlık yaptığı gerekçesiyle sınıf öğretmeni tarafından okul müdürü H.A'ya şikayet edildi. H.A'nın, kendisini odasında dövdüğünü öne süren öğrenci, ailesiyle hastaneden raporu alarak müdürden şikayetçi oldu.

Anne Semra O, gazetecilere, "Oğlum ağlayarak okuldan eve geldi. Müdür tarafından dövüldüğünü söyledi. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri olunca iç kanama korkusuyla hastaneye götürdük. Darp raporu alıp şikayetçi olduk." dedi.

E.O. da yaşananlardan sonra okula gitmek istemediğini kaydetti.

Ailenin avukatı da öğrencinin, 29 Aralık 2016'da bir grup öğretmen tarafından müdür yardımcısının odasına götürüldüğünü iddia ederek, "Burada öğrenciye kendi el yazısıyla daha önce yaptığı yaramazlıklara ilişkin beyanlar yazdırılmış. Üstelik daha 12 yaşında bir çocuğa bu kağıt imzalattırılmış. Tıpkı darp olayı gibi bu da bir suçtur." diye konuştu.

"KESİNLİKLE FİZİKSEL BİR MÜDAHALEDE BULUNMADIM"

Okul müdürü H.A. ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olayın yaşandığı gün öğrencisini sınıf öğretmeniyle odasına çağırdığını ve konuştuğunu savunan H.A, "Babasını aramam üzerine E.O. korkarak ağlamaya başladı. Daha sonra ailenin şikayetçi olduğunu öğrendim. Kesinlikle fiziksel bir müdahalede bulunmadım." açıklamasında bulundu.

Bu arada, konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün inceleme başlattığı öğrenildi.