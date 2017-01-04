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Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten acı haber

Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gören polis memuru Muammer Nacakoğlu hayatını kaybetti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:28:51 Güncelleme: 20:27:02 DHA

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıda şehit sayısı böylece 46'ya yükseldi.

Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Bursaspor maçının ardından düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, 8'i sivil en az 44 kişi şehit olmuştu. Saldırıda 166 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıda yaralanan ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören polis memuru Ufuk Bozgeyik 20 Aralık 2016 günü şehit olmuştu.

Terör saldırısından 25 gün sonra da polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İntihar saldırısında böylece 38'i polis, 8 sivil olmak üzere 46 kişi şehit oldu. Hain saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak bilinen ve birçok kanlı eylem gerçekleştiren TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlenmişti.

HABERTÜRK HABER MERKEZİ

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