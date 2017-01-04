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Reina saldırganı zannedip linç ettiler

İstanbul'da vatandaşlar tarafından Reina saldırganına benzetilen bir kişi linç edildikten sonra polise teslim edildi. Şahsın terörist olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 20:20:11 Güncelleme: 20:24:11 DHA

Pendik'te teröriste benzetilerek sokak ortasında dövülen kişinin görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından polis saldırganın fotoğraf ve görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Eşkalinin ortaya çıkmasının ardından saldırgana benzeyen kişilere ilişkin polise ihbarlar yağıyor.

Bugün ise, sosyal medyada teröristin Pendik'te vatandaşlar tarafından yakalandığına dair bir video paylaşıldı. Görüntüde bir kişinin dövüldüğü görülüyor.

Dövüldükten sonra polise teslim edilidiği anlaşılan kişinin terörist olmadığı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

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