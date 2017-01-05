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Yeni yılın ilk gecesi çifte dehşet Swarm’la geldi

Akıllı telefon uygulamasından bulduğu ‘arkadaş’, genç kızın hayatını kararttı. İstanbul’da 21 yaşındaki G.K., daha önce Swarm’dan tanıştığı ve yılbaşı gecesi eğlenmeye gittiği Umut N. adlı genç ve bir arkadaşının tecavüzüne uğradı

05 Ocak 2017 Perşembe, 04:09:38 Güncelleme: 04:29:46

İstanbul’da yaşayan 21 yaşındaki G.K. adlı genç kız, geçtiğimiz günlerde cep telefonunda bulunan ve yer bildiriminde kullanılan Swarm adlı uygulama üzerinden bir gece kulübünde Umut N. adlı kişiyle tanıştı. İkili bir süre görüştü ve yılbaşında birlikte eğlenmek üzere sözleşti. 2016’nın son gecesi Taksim’de buluşan gençlere, Umut N.’nin arkadaşı Yıldırım G. de katıldı. Beylikdüzü’nde bir gece kulübüne gidip eğlenen gençler, otomobille evlerine dönmek üzere mekândan ayrıldı.

TUTUKLANDILAR

Dehşet de bundan sonra başladı. İddiaya göre Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki boş araziye geldiklerinde aracı durduran Umut N. ile arkadaşı Yıldırım G., genç kıza tecavüz etti. Çantasını aldıkları kızı araçtan atan şüpheliler kayıplara karıştı. Genç kız polise başvurup saldırganlardan şikâyetçi oldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Genç kıza ait para ya da telefon bulunamazken, G.K.’ya ait 3 fotoğraf ve makyaj malzemeleri bulundu. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, suçlamaları reddetti ve alkolün etkisiyle olayın gerçekleştiğini öne sürdü. Her iki şüpheli de tutuklandı.

MİLYONLAR KULLANIYOR

Akıllı telefonlar için geliştirilen Swarm uygulamasıyla kullanıcılar, yakınında bulunan arkadaşlarını uzaklık mesafesini de görerek bulabiliyor ve mesajlaşabiliyor. 2009’da hazırlanan ve halen 45 milyon kullanıcının aktif kullandığı Foursquare uygulamasının geliştirilmişi olarak da adlandırılan Swarm, 2014 Mayıs ayında ortaya çıktı. Foursquare’e kayıtlı olan kullanıcı, Swarm’la hesaba rahatça giriş yapabiliyor. Mesajlaşma ve arkadaşları etiketleme gibi avantajların eklendiği Swarm, sadece Google Play Store’da 10 milyon indirilmiş ve ücretsiz.

MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK

 

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