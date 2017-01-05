15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 5 Ocak Perşembe günü raporu.

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İZMİR ÖDEMİŞ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

İZMİR merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 'Gölbaşı-8' operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 4'ü tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 26 Aralık'ta İzmir merkezli Ankara, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde operasyon düzenledi. 'Gölbaşı-8' operasyonu kapsamında 'himmet toplamak, örgüte finansal destek sağlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adına faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 15'i savcılık sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken, 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında firari konumdaki 6 kişi ise aranıyor. (DHA)

ZONGULDAK'TA 5 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 5 öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçebey Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmenler A.T, B.H, S.K, A.S.B. ve Z.Enin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)