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MHP, Saffet Sancaklı
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan 'istifa' açıklaması

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "MYK üyeliğinden istifa ettiğime yönelik haberler doğru değil." dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:00:00 Güncelleme: 11:01:54 AA

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğine yönelik haberlerinin doğru olmadığını bildirdi.

Sancaklı, AA'nın sorusu üzerine, dün akşam bazı internet sitelerinde, partisinin MYK üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin haberler yapıldığını belirtti.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancaklı, bunların MHP'ye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sancaklı, "Atila Kaya'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının üzerinden oyunlar oynanmaya çalışılıyor." dedi.

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