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Hamza Şimşek, Hüsnü Bilgiç
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Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç'in cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç'in cenazeleri memleketlerine uğurlandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:24:09 Güncelleme: 11:28:26 DHA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda şehit olan astsubay kıdemli çavuşlar 24 yaşındaki Hamza Şimşek ve 28 yaşındaki Hüsnü Bilgiç'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve 135 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, dün terör örgütü DEAŞ militanlarının Türk birliğinin bulunduğu bölgeye attığı havan mermisinin infilak etmesi sonucu, astsubay kıdemli çavuşlar Hamza Şimşek ve Hüsnü Bilgiç şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından cenaze araçlarıyla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı. Şehitlerden Hamza Şimşek Ankara'ya, Hüsnü Bilgiç ise Malatya'ya gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı 45'e yükseldi.

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