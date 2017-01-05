Ergenekon davası İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, adlandırılan 274 sanıklı Ergenekon davasının, Ankara’da görülmesi gerektiğine ilişkin verdiği yetkisizlik kararına, yapılan itiraz İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yetkisizlik kararı kaldırıldı. Ergenekon davası İstanbul’da görülecek.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince yeniden yargılanma yapılmak üzere usul ve esastan bozulan Ergenekon davasının gönderildiği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek, ‘yetkisizlik kararı’ vermişti. Sanıkların bu karara yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın İstanbul’da görülmesi gerektiğine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016 tarihinde kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 274 sanıklı Ergenekon davası kararını bozarak, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiği yönündeki itirazını haklı bulduğunu ve bunu bozma nedeni saydığını belirtmişti.

Yargıtay, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini ve "Ergenekon terör örgütünün" varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamamasını bozma gerekçesi yapmıştı.

Kapatılan Özel Yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan'ı "darbeye teşebbüs suçundan" ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz'e ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Haberal’a 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay'a 34 yıl 8 ay, Sinan Aygün’e 13 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

ERGENEK DAVASININ KÜNYESİ

Ergenekon davasında, 23 ayrı iddianame ile açılan davalar birleştirildi.

Dava dosyasının sayfa sayısı 6.533.

İlk duruşması 20 Ekim 2008 tarihinde yapıldı.

Toplam 620 duruşma yapıldı.

275 sanıklı davada 157 sanık dinlendi.

Cumhuriyet Savcılığı 2270 sayfa mütalaa verdi. 5 yıl süren yargılama sonunda 5 Ağustos 2013 tarihinde karar verildi.

16. 798 sayfa gerekçeli karar yazıldı.

DAVA DOSYASI 1 TIR İLE TAŞINABİLİYOR

3.868 klasör 11 adet çuval içerisinde 208 kitabın olduğu 4 adet karton kutu ve 92 cilt iddianame oluşan dava dosyası Yargıtay’a , bir TIR’a yüklenerek gönderilebilmişti.

YARGILAMA VE SONRASINDA ÖLENLER SANIKLAR

Yargılama sonrasında, dava dosyası Yargıtay’a temyize gönderildiği sırada 10 sanık öldü. İşte tarih sırasına göre ölen sanıklar:

30 Aralık 2013 emekli Org. Kemal Yavuz,

17 Ekim 2014 emekli Albay Arif Doğan,

6 Kasım 2014 Mehmet Koral,

9 Aralık 2014 Fatih Derdiyok,

2 Ocak 2015 Salih Kunter,

6 Mart 2015 gazeteci Ünal İnanç,

21 Mart 2015 Hüseyin Görüm,

1 Nisan 2015 Muzaffer Tekin,

11 Mayıs 2015 Sami Hoştan,

25 Haziran 2015 Av. Emcet Olcaytu.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL