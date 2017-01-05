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Edirne'de sokakta şarkı söyleyerek ev kirasını denkleştirdi

Üniversite öğrencisi ev kirasını denkleştiremeyince, Edirne'nin soğuk havasına aldırmadan sokakta şarkı söyleyerek para topladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:34:31 Güncelleme: 11:38:03 İHA

Edirne'de bir üniversitesi öğrencisi, kirasını ödeyemeyince gitarını alıp soğuk havada şarkı söyleyerek, eksik kalan parasını denkleştirdi.

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenimine devam eden 20 yaşındaki Onur Kadirbaş, kirasını ödemeyince soluğu Saraçlar Caddesi'nde aldı. Soğuk havada gitarı eşliğinde şarkılar söyleyen genç üniversiteliye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Genç, gitarının çantasını açarak kartona yazdığı 'Kira çıkışmadı' notuyla, soğuk havaya aldırış etmeden şarkı söyledi.

"KİRA ÇIKIŞMADI"

Kuzeniyle paylaştığı evin kirasını denkleştiremediği için gitarıyla sokakta konser verdiğini dile getiren Onur Kadirbaş, "İhtiyacım olan parayı yarın da çıkarak denkleştireceğim. Havanın soğuk olmasına rağmen vatandaşların ilgisinden memnunum. İstanbul'da olsam bu kadar parayı bu kadar kısa sürede çıkaramazdım" dedi.

Müziğini insanlara dinletmeyi sevdiğini söyleyen Kadirbaş, "Parayı elimde tutamıyorum bu yüzden hiç param kalmadı çalmak zorundaydım ve bir sonraki ayda daha dikkatli olacağım" ifadelerini kaydetti.

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