Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı. Yücetepe Mahallesi Ata Sokağı'nda bir apartmanın teras katında oturan Canberk Hamarat'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramaması için önlem aldı. Yangını fark ederek beraberindekilerle dışarı çıkan ev sahibi Hamarat, "Lisa" isimli köpeğinin içeride kaldığını fark etti.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında binaya girerek Lisa'yı kurtaran Hamarat, dışarı çıkar çıkmaz gözyaşlarıyla köpeğine sarıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangının elektrik prizinden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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