05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İbrahim Kalın
GÜNDEM

İbrahim Kalın: İncirlik'i kapatma hakkımız var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim" dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:57:21 Güncelleme: 14:01:19

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İncirlik Üssü'yle ilgili "İncirlik'i kapatma hakkı bizim elimizde. Ama önce şartlar değerlendirilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 24 televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli. Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep'te yaşananlar yaşanmazdı. PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatımız devam ediyor. Meclis'ten de tezkere geçti. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz, Iraklı makamlarla beraber."

PKK'NIN SİNCAR'DAKİ VARLIĞI
Bu konuda Erbil de çok rahatsız. PKK'nın kendine düşman olarak gördüğü kesimlerden biri de Erbil yönetimidir. Bizim hem Bağdat, hem Erbil ile ilişkilerimizi iyi tutmamamız önem arz ediyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ
YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    Kesinlikle kapatilmali !
  • Misafir 7 dakika önce
    fetoyu vermediler, ypg ye silah veriyorlar , onlar olsa şimdiye kadar elli kere kapatmışlardı, biz niye bekliyoruz
  • Misafir 8 dakika önce
    varsa kullanalım
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İbrahim Kalın: Rusya ile yaptık, Amerika denedi yapamadı
GÜNDEM

"Rusya ile yaptık, Amerika denedi yapamadı"
İbrahim Kalın: PKK'nın Sincar'da konum elde etmesi kabul edilemez, gereği yapılır
GÜNDEM

"PKK'nın Sincar'da konum elde etmesi kabul edilemez, ...
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Halep uyarısı
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan Halep uyarısı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı
GÜNDEM

Rus Büyükelçi hayatını kaybetti! Saldırgan etkisiz ...
İbrahim Kalın: Anlaşmaya uyulması önemli
GÜNDEM

"Anlaşmaya uyulması önemli"
İbrahim Kalın'dan Türkiye-AB ilişkilerinde 3 mesaj
GÜNDEM

Türkiye-AB ilişkilerinde 3 mesaj
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan "açık uçlu soru" açıklaması
GÜNDEM

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIK UÇLU SORU AÇIKLAMASI
Veli Ağbaba: OHAL'le amaç muhalifleri susturmak
GÜNDEM

"OHAL'LE AMAÇ MUHALİFLERİ SUSTURMAK"
Hava durumu 05.01.2017
GÜNDEM

SON 6 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI!
İbrahim Kalın: İncirlik'i kapatma hakkımız var
GÜNDEM

"İNCİRLİK'İ KAPATMA HAKKIMIZ VAR"
Yakalanan gri listedeki PKK'lı Hakkı Turgay adliyeye böyle getirildi!
GÜNDEM

YAKALANAN GRİ LİSTEDEKİ PKK'LI ADLİYEYE BÖYLE GETİRİLDİ!
15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu, AK Parti'ye o fotoğrafı sordu
GÜNDEM

DARBE KOMİSYONU AK PARTİ'YE O FOTOĞRAFI SORDU