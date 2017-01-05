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Veli Ağbaba, CHP
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Veli Ağbaba: OHAL'le amaç muhalifleri susturmak

CHP'li Veli Ağbaba, OHAL'i eleştirerek, "Amaç terörü azaltmak değil, düzeni sağlamak değil, amaç muhalifleri susturmak" dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:13:04 Güncelleme: 14:14:25 DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "OHAL döneminde sanki terör azalmış gibi, işsizlik azalmış gibi, ekonomi iyiye gitmiş gibi OHAL'i tekrar uzattılar. OHAL, AKP'nin muhaliflerini susturmasına yarıyor. Amaç terörü azaltmak değil, düzeni sağlamak değil, amaç muhalifleri susturmak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya il binasında basın toplantısı düzenledi, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin birçok ilinin artık Bağdat'tan, Kabil'den, herhangi bir Ortadoğu ülkesinden farkı kalmadığını söyleyen Ağbaba, "Ortadoğu ülkesi demek, kanın gözyaşının olduğu, mezhep savaşının olduğu, etnik savaşların olduğu ülke demek. Türkiye'nin her yanında terör can almaya devam ediyor" diye konuştu. Ağbaba, son bir ayda yaşanan olayların, son bir yılın da özeti olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük statlarından Vodafone Arena önünde canlı bombalar 50'ye yakın insanı katletti. Hemen ardından Kayseri'de bir canlı bomba, silahsız askerlerimizi katletti. Ardından bizim ülkemizde, bizim korumamızda olan Rus Büyükelçisi bir polis tarafından vurularak öldürüldü. Hemen ardından da ülkemizde misafir olarak bulunanların da olduğu bir eğlence merkezinde, yeni yıla giren insanları eli kanlı bir katil silahla tarayarak öldürdü. Maalesef bunların arkasındaki güçler bulunamadı ve devlet bunlara çok ciddi bir şekilde tedbir alamadı. Hükümet bunun sorumluluğunu almalı. Dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle bir olay olursa istifa olur. Diyorlar ki 'Avrupa ülkelerinde de oluyor.' Avrupa ülkelerinde her ay ortalama iki patlama olmuyor. Dışarıdaki Avrupa ülkeleri bunun tedbirini alabiliyor ama bizde alınabilmiş değil. MİT, 13-14 yaşındaki çocukların Facebook paylaşımlarını takip ediyor. Twitter paylaşımlarını takip ederek insanları gözaltına alıyor. Mutlaka istihbaratın devreye girerek bunları engellemesi gerekiyor."

Ağbaba, "Yönetilemeyen bir ülke konumundayız. Bakanların ismini bilen yok. Türkiye'de herhangi bir terör olayından sonra sorumluluk alan kimse yok. Ama bazı ak-troller hala muhalefeti suçlamakla, hala insanları hedef göstermekle meşguller" dedi. Ağbaba, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilginç olaylar da oluyor. 'Erdoğan'a çay vermem' diyen bir kantinci tutuklanıyor. 'Saraya gitmem' diyen Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinden bir muhtara soruşturma açılması isteniyor. Yıllarca FETÖ ile ilgili kitap yazan, 'Dokunan yanar' diyen Ahmet Şık cezaevine atılıyor. 'Suriye politikası yanlış' diyen gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklanıyor ki bugün bir gazetede hükümet sözcüsünün açıklamaları var. Diyor ki 'Suriye politikası baştan aşağı yanlış.' Günaydın. Senin yanlış politikaların yüzünden şehitler geliyor. Türkiye'nin birçok yerine IŞİD denen barbar örgüt insanlarımızı katlediyor. Bunlar senin yanlış politikaların yüzünden. Bunları söylemeyecek miyiz? AKP'nin Suriye politikaları neticesinde bugün Türkiye bir ateş çemberinde, bir bataklıktadır."

Ağbaba, "Bütün bu olaylar olurken laikliği savunan gençler tutuklanıyor. Ne demiş? 'Laiklik bu ülkenin çimentosudur' demiş. Laiklik AKP'nin de güvencesidir. Laiklik bizi Suriye'ye benzetmeyen, Irak olmamamızı sağlayan, Mısır, Libya, Yemen, Suudi Arabistan olmamamızı sağlayan özelliktir. Laiklik birilerinin şeytanlaştırarak gösterdiği gibi değil, laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Herkesin istediğine inanması, herkesin özgürce ibadetini yapmasıdır. Bugün her şeye rağmen birazcık barışımız varsa bu laiklik sayesindedir. 15 yaşında çocuk, sadece Erdoğan'la ilgili, hükümetle ilgili bir şey yazdığı için, beğen butonuna bastığı için tutuklanıyor. Ama 31 Aralık gecesi 39 kişinin katledildiği olayı övenler, 'Oh olsun' diyenlere bir şey yapılmıyor. 'İyi ki IŞİD var' diyenlere bir şey yapılmıyor. Ama laikliği savunan gençler tutuklanıyor. Maalesef bizim ülkemizde son bir ayda yaşanan, dünyanın herhangi bir ülkesinde 10 yılda yaşanmıyor" diye konuştu.

OHAL'in tekrar 3 ay daha uzatılmasını eleştiren Ağbaba, "Türkiye'nin her tarafında kan akıyor, göz yaşı var, ekonomi kötüye gidiyor, OHAL'i tekrar uzattılar. OHAL döneminde sanki terör azalmış gibi, işsizlik azalmış gibi, ekonomi iyiye gitmiş gibi OHAL'i tekrar uzattılar. OHAL, AKP'nin kendi muhalifleri susturmasına yarıyor. Kendine muhalif gazetecileri, kendine muhalif yayın organlarını susturuyor. Yandaş medyası, Atatürk'e, Cumhuriyete küfür eden televizyonlar bangır bangır yayın yaparken, muhalif televizyonlar, gazeteler kapatılıyor. Her tarafta baskı var. OHAL, AKP'nin kendi muhaliflerini susturma operasyonuna dönmüş durumda. Amaç OHAL'le terörü azaltmak değil, düzeni sağlamak değil, amaç muhalifleri susturmak" dedi.

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