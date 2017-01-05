Kılıçdaroğlu: 'Şehirlerin göbeğinde bombalar patlıyor, bir tek sorumlu bulamıyoruz'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 450 milyon lira tutarındaki yatırımlarının toplu açılışı ve bazı tesislerinin temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

"TÜRKİYE 15 YILDA TERÖRE TESLİM EDİLDİ"

"Her vatandaşıma soruyorum, her vatandaşıma. Kime oy verirse versin bu ülkede yaşıyorsa, eline vicdanına koyacak. Ve şu sorunun cevabını arayacak. 15 yılda ne oldu da Türkiye bir terör batağına saplandı. Ne oldu? Ve 15 yıldır bu ükeyi kim yönetiyor? Ceplerini doldurdular, Türkiye'yi terör batağına sapladılar. Bunu hesabını sormak zorundayız. Ne olduğunu biliyoruz, ne yaptıklarını da biliyoruz.

KİM TÜRKİYE'Yİ TERÖR BATAKLIĞINA SOKTU?

Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı. Şimdi IŞİD terörü çıktı, şimdi El Nusra terörü çıktı. Kim Türkiye'yi bu terör bataklığının içine soktu? Bunu her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Geçen grup toplantında dedim ki, Türkiye teröre teslim edildi. Bana cevap veriyorlar, ne demek Türkiye teslim edildi diye. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun, Saray'daki Sultan kendisini kral addeden de duysun. Türkiye 15 yılda teröre teslim edildi. Soruyorum FETÖ ile menzil arkadaşlığı yapanlar kimlerdi? Devletin en üst makamlarına yerleştirenler kimlerdi? MİT'e, polise, Maliye Bakanlığı'na, Yargıtay'a, Adalet Bakanlığı'na, devletin her kademesine, üniversitelere terör örgütü mensuplarını yerleştirenler kimlerdi? Bunun hesabını sormayacak mıyız?

'BİZ BUNLARI UNUTMADIK'

PKK terör örgütüne, onun mensuplarına övgüler düzenler kimlerdi? Bilmiyor muyuz, PKK terör örgütü mahkemeler kurarken sessiz duranlar, vergi mahkemeleri kurarken, askeri alma daireleri kurarken, sessiz duranlar, 294 kez güvenlik güçleri terör örgütüne müdahale etmek isterken, 282 kez müdahale etmeyin diyenler kimlerdi? Türkiye'ye teröre teslim edenler bunlar. IŞİD terör örgütünü, El Nusra terör örgütüne, silah desteği yapanlar kimlerdi? Habur'a terör örgütünün ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerini, savcılarını götürenler kimlerdi? Biz bunları unuttuk mu sanıyorlar.

'BİR TEK SORUMLU YOK'

Türkiye'de son bir yılda terör nedeniyle binden fazla insan hayatını kaybetti. Şehitlerimiz var içimiz yanıyor. Sorumlusu kim? Kim sorumlusu? Hz. Ömer der ki, 'Dicle kenarında bir koyun kaybolsa onun sorumlusu' benim der. Biz Dicle'nin kenarında koyunu bıraktık. Şehirlerin göbeğinde, Ankara'da, İstanbul'da, şehirlerin göbeğinde onlarca, yüzlerce insanımız hayatını kaybediyor. Bir tek sorumlu bulamıyoruz. Özellike CHP'ye oy vermeyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Elini vicdanına koy, sana tarihten, sana inançtan, sana kimlikten, sana dürüstülükten, ahlaktan sesleniyorum. Hz. Ömer diyor ki Dicle'nin kenarında bir koyun kaybolsa sorumlusu benim. Onlarca insan hayatını kaybediyor, sen vicdanına bunun sorumlusu kim, sormak zorundasın.

"SAKIN GİTMEYİN"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bazı askerlerin yakıldığını iddiası var. Görüntüler var. 'Hükümetten net açıklama istiyorum' dedim. Araştırıyoruz dediler. Aradan tam 15 gün geçti cevap yok. Hükümet nerede? Hükümet yok. O zaman devletin yetkililerine sesleniyorum. Bu görüntüler doğru mu değil mi? Çıkın millete açıklama yapın. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayımız 50'ye yaklaştı. Efendim El Bab'dan sonra bilmem nereler gideceğiz. Sakın gitmeyin. Sakın, askerlerimizi oraya göndermeyin. Söyledim, yine söylüyorum. Ankara'da bu Türkiye'ye yöneten beylere seseleniyorum. Eğer sen şehitlik yüce bir mertebedir diyorsan. Kayseri'ye gidip, polislere inşallah siz de şehit olursunuz, o mertebeye erişirsiniz diye telkinde bulunuyorsan, önce sen çocuklarını oraya göndereceksin.

'LİNÇ EDİLEN ASKERLERİN FAİLLERİ YAKALANSIN'

15 Temmuz gecesi linç edilen askerlerin hesabını soracağız. 15 Temmuz'dan sonra Saray'a çıktım orada da söyledim. Bana hesabını soracaklarını söylediler ama sormadılar. 15 Temmuz darbe girişimi tam anlamıyla aydınlanmış değil. Daha önce sorduk öncesinde bu darbe girişiminden haberiniz var mıydı? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Sormuştum 'Bu Adil Öksüz kimdir?' diye. Askeri birliğin içinde yakalandı. Herkese kelepçe takılırken ona takılmıyor. Herkesin telefonu alınırken, onunki alınmıyor. GPS cihazı ile iki telefonuyla birlikte salıveriliyor.

'BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İHANETTİR'

OHAL üzerinden anayasayı değiştirmek istiyorlar. Rejimi değiştirmek istiyorlar. Bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Bu anayasa değişikliği ihanettir. 'Ey CHP sen neden buna destek vermedin' diyorlar. Bu proje bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği parlamento geleneğine ihanettir. Bir vesayetten kurtarıyorsun daha ağır bir vesayetin içine koyuyorsun. Pazartesiden itibaren parlamentoyu izleyin. Başkanlık gelirse her şey düzelir diyorlar iki yılda ne düzeldi. Terör mü azaldı, TL değer mi kazandı, işsizlik mi azaldı? Hayır. "

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