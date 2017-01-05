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İzmir'de önce terör sonra siber saldırı

İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısı sonrasında siber saldırının da devreye girdiği öğrenildi. Öte yandan İzmir Barosu Başkanı sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara tepki gösterdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:10:57 Güncelleme: 20:15:40 HABERTURK.COM

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, adliye önündeki terör saldırısı sonrası yaralananları, tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, "Yaralılardan Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı ve Avukat Bülent Karagöz, ameliyat oldu. Durumu iyi, hayati tehlikeyi atlattı. Diğer yaralı adliye çalışanları Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mertol'un da hayati tehlikesi yok. Yaralıların tedavisi sürüyor. 15 gün önce İzmir sosyal medyada hedef gösteriliyordu. 'Neden patlama olmuyor' deniyordu. Tekrar benzer paylaşımlar olduğu bilgisini aldım. Ülke çapındaki tüm savcıları göreve çağırıyorum" diye konuştu.

ÖNCE TERÖR SONRA SİBER SALDIRI YAPILDI

İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırının ardından bir de siber saldırıda bulunulduğu belirtildi. Saldırı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi işlem personelini, bilgisayar sistemindeki dosyaları yedeklemek için adliyeye çağırdı.

HABER MERKEZİ

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