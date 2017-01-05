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Başbakan Binali Yıldırım'dan İzmir açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:08:14 Güncelleme: 22:11:54

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir saldırıyla ilgili "Toplumsal barışı hedef alan saldırıyı kınıyorum. Ülkemiz bu zor günleri atlatacaktır. Şehit polisimiz büyük bir felaketi önledi" dedi.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları;

"Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir."

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir."

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