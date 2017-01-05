05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ankara Andrey Karlov Rusya
GÜNDEM

ÇSM'de Karlov oratoryosu

Çağdaş Sanatlar Merkezi, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Karlov'a ağıt niteliğindeki oratoryo ile yeniden açıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:18:14 Güncelleme: 22:24:00 AA

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ağıt niteliğindeki konserle yeniden açıldı.

Karlov'un 19 Aralık'ta bir sergi açılışında öldürülmesi ve ardından terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşanan silahlı çatışma nedeniyle ağır tahribata uğrayan ÇSM'de tadilat tamamlandı.

ÇSM, olayın ardından kapılarını Karlov'a ağıt niteliğindeki "Stabat Mater" oratoryosu ile yeniden açtı.

Giovanni Battista Pergolesi'nin 1736'da bestelediği ve 12 bölümden oluşan oratoryo, soprano Funda Yazıksız, mezzo soprano Ayşe Dağıstanlı Parlar, piyano sanatçısı Dengin Ceyhan'ın eşliğinde seslendirildi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ayrıca 9 Ocak Pazartesi günü de tenor Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov'un sahne alacağı "Andrey Karlov Anma Konseri" düzenlenecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
GÜNDEM

Ankara'da yarın bu yollar kapalı...
Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi hala alınmadı
GÜNDEM

Suikastçı Altıntaş için süre bugün doluyor
DEAŞ'ın Türkiye'deki saldırılarının yarısını Gaziantep hücresi gerçekleştirdi
GÜNDEM

DEAŞ yabancı hücreleri kullanıyor
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM

Başkent'te yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
Mevlüt Mert Altıntaş, Rus Büyükelçi Karlov'u böyle ezberlemiş
GÜNDEM

Rus Büyükelçiyi böyle ezberlemiş!
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri
GÜNDEM

Ankara emniyetinde yeni görevlendirmeler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birliğimizi bozamayacaksınız
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İZMİR SALDIRISI HAKKINDA AÇIKLAMA
Başbakan Binali Yıldırım: Ülkemiz bu zor günleri atlatacaktır
GÜNDEM

BAŞBAKAN: ÜLKEMİZ BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAKTIR
ÇSM'de Karlov oratoryosu
GÜNDEM

ÇSM'DE KARLOV ORATORYOSU
Hava durumu 05.01.2017
GÜNDEM

SON 6 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz
GÜNDEM

ERDOĞAN: TERÖRE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Şanlıurfa Viranşehir ve Bozova Belediye Başkanları tutuklandı
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA İKİ BELEDİYE BAŞKANINA TUTUKLAMA