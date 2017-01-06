İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı dış hat seferlerini iptal etti. İDO ve BUDO'nun iptal ettiği seferler şöyle;
İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
06-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
06-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
06-01-2017 12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
06-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
06.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
06.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
06.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
06.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
06.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
06.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)