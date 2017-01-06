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Adıyaman, DAEŞ
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Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi

06 Ocak 2017 Cuma, 09:54:04 Güncelleme: 09:54:11 AA

Adıyamanda terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda A.P, M.P, H.A, M.Ç, A.P. ve K.K. gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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