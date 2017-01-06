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GÜNDEM
Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu
06 Ocak 2017 Cuma, 16:02:47
Güncelleme:
16:02:54
Fırat Kalkanı'nda yaralanan askerlerden biri şehit oldu
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