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Fırat Kalkanı
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Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

06 Ocak 2017 Cuma, 16:02:47 Güncelleme: 16:02:54

Fırat Kalkanı'nda yaralanan askerlerden biri şehit oldu

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