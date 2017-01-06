06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul İETT otobüsü
GÜNDEM

İETT şoföründen ‘insanlık ölmüş' dedirten tepki

İstanbul'da Fındıklı-Kadıköy hattında çalışan İETT otobüsü şoförünün, araca binmek isteyen engelli yolcu yakınına, ‘sana hizmet vermek zorunda değilim' sözleriyle azarlayarak tepki göstermesi sosyal medyanın gündemine oturdu

06 Ocak 2017 Cuma, 18:47:16 Güncelleme: 18:55:16 HABERTURK.COM

Tepki çeken olay, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 19F Fındıklı- Kadıköy hattında yolcu taşıyan İETT otobüsü şoförünün aracında yaşandı.

Kucağında çocuğu ile tekerlekli sandalyeli bir yakınını otobüse bindirmeye çalışan vatandaşın, kapının rampasını açması için şoföre seslenmesi üzerine İETT şoförünün verdiği yanıt hem aracın içindeki vatandaşlardan hem de sosyal medyada büyük tepki gördü.

Otobüsün içindeki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere bakıldığında, otobüsün engelli yolcuların kullandığı kapı rampasını açamayan yolcu şoförden yardım istiyor, o anlarda diğer yolcular rampayı açmak için kapıya yöneliyor.



‘HEM İYİLİK YAP, HEM KONUŞSUN"

Sonrasında kapıya gelen şoför, engelli yakınıyla otobüse binmek isteyen kadın yolcu ile tartışıyor ve 'Bunu ben açmak zorunda değilim' diye cevap veriyor. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası tekerlekli sandalyedeki yolcu diğer yolcuların ve şoförün yardımıyla otobüse alınıyor. O anlarda şoförün ise sinirli bir şekilde rampayı kapattığı ve ‘Hem iyilik yap insanlara, hem konuşsun' sözlerini ettiği duyuluyor.

AÇIKLAMA YOK PLAKA BİLGİSİ İSTENDİ

İETT'den konu ile ilgili herhangibir açıklama yapılmazken, İETT Destek hesabı Twitter üzerinden yapılan ihbarlar için araç kapı kodu veya plaka bilgisi paylaşılmasını istedi.

HABER MERKEZİ

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bu yollar kapalı (06 Ocak 2017)
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! Akşam bu yollar kapalı...
İstanbul'da trafik kilitlendi!
GÜNDEM

İstanbul'da trafik kilitlendi
Reina canisi, Özel Harekatçılara "mutfakta rehineler var" diyerek kaçmış
GÜNDEM

Rehine aldatmacası!
Reina saldırısındaki kırmızı montlu vale hayatta
GÜNDEM

O vale hayatta!
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!
GÜNDEM

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal olan seferler. ...
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu!
GÜNDEM

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...
Anayasa görüşmeleri 9 Ocak'ta başlıyor
GÜNDEM

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ 9 OCAK'TA BAŞLIYOR
15 günde 3 kez soyulan bakkal, hırsıza not bıraktı!
GÜNDEM

15 GÜNDE 3 KEZ SOYULAN BAKKAL, HIRSIZA BU NOTU BIRAKTI!
İstanbul'da bu yollar kapalı (06 Ocak 2017)
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! AKŞAM BU YOLLAR KAPALI...
Edirne'de yoğun kar yağışı
GÜNDEM

63 KÖYE ULAŞILAMIYOR, 36 KÖYDE ELEKTRİK YOK
CHP'de gündem anayasa değişikliği
GÜNDEM

CHP'DE GÜNDEM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Konya'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR