Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşlarına açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

"Birçok alanda Şanlıurfalı kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce 200 yataklı devlet hastanesi varken bugün Eyyübi'de 800 yataklı eğitim araştırma hastanesinin resmi açılışını yapmak suretiyle Şanlıurfa sıçrama yapmış oldu."

"14 yıllık süre içerisinde sağlığa çok büyük önem verdik. Önce eğitim dedik, ardından sağlık dedik, adalet ve emniyet dedik, akabinde ulaşım, tarım bütün bunlara önem vermek suretiyle devlet politikası anlayışı belirledik. Şimdi de bir hedef belirledik. 800 yataklı bu hastane resmen hizmet veriyor."

"Şanlıurfa'ya 1700 yataklı şehir hastanesi yapalım dedik. Kısa zaman içerisinde şehir hastanesi de Şanlıurfa'da en geç 3 yıl içerisinde biter ve bölgenin de hizmetine girmiş olacak. Bunlar bir inceliği gösteriyor. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor. İnsana değer veriyor. Yola çıktığımızda her şey insan için demiştik. Her şey Türkiye için demiştik. Bakın her şey Türk için, Kürt için, Arap için şu için bu için demedk. Her şey Türkiye için dedik."

"ŞANLIURFA'YA VEFA BORCUMUZ VAR"

"Bizim damarlarımızda bu anlayış var. Bu anlayışla da bizler Türkiye'nin dört bir yanını donattık donatıyoruz. İlk şehir hastanesini Mersin'de resmi açılışını yapıyoruz. Arka arkaya bitenleri açmaya başlayacağız. 30 büyükşehirde bu hastaneleri açacağız. Allah ömür verdikçe milletimiz desteğini esirgemedikçe Şanlıurfa'mız için, Türkiye için bu çalışmaları sürdüreceğiz."

"Tarih boyunca hakkın, adaletin yanında saf tutan Şanlıurfalı kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Son dönemdeki sağlam duruşundan dolayı Şanlıurfa'ya vefa borcumuz var. Siz burada teröre prim vermediniz. Teröristlere prim vermediniz. Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz .15 Temmuz gecesi 4 Şanlıurfalı kardeşimiz göğsünü kurşunlara siper ederken şehit oldu"

"BU MİLLETİ YIKABİLECEK HİÇBİR FANİ GÜÇ YOKTUR"

"Terörle mücadele başta olmak üzere bayrağımız, bağımsızlığımız, vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, biz bu coğrafyada tesadüfen karşılaşmadık. Yüz yıllardır aynı dava için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede asırlardır aynı gönül dilini konuşan, aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan kardeşler topluluğuyuz. Bu milleti yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur."

"AŞIKLA MAŞUK AYRILMAZ"

"Bu toprakların harcı yüz yıllardır bu muhabbetle yoğurulmuştur. Bu millet aşık ve maşuk topluluğudur. Ama son dönemde birileri bunu kurcalamaya, aşkımızı çekemeyenler oldu, sevdamızı çekemeyenler oldu. İstedikleri kadar çekemesinler, aşıkla maşuk ayrılmaz. Ferhat'la Şirin ayrılmadı. Biz tabi aşkımızı kaybettik, bunu da görelim. Öyle diyor bir düşünür. Aşk nedir diye sormuşlar. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır demiş."

"O AŞK OLMASA O DAĞLAR DELİNMEZ"

"Öyle lafla aşık olunmaz. Sevdiğinde yok olabiliyor musun? Gerçek manada aşık odur. Diğerleri lafıgüzaf. İstanbul'un fethini sağlayan, Rumeli'nin Afrika'nın kapılarını açan sır bu muhabbette aşkta gizlidir. Ferhat'a dağları deldiren o aşktır. O aşk olmasa o dağlar delinmez. O vuruyor, vurdukça çoğu gitti azı kaldı diyordu. Biz de yola öyle çıktık. Sorunlar çoktu."

"15 sene önce Urfa'da havalimanı yok. Havalimanından şehre geliş düşünüyorum, böyle bir yol yok. Ama bugün gelirken ey Allah'ım dedim. Şu havalimanına bak, şu yollara bak, nereden nereye geldik. Harran Üniversitesi var şimdi. Buralara kolay mı geldik. Birileri önümüzü kesti, diktatör dediler, yapamazsınız dediler. Çatlasanız da patlasanız da yapacağız. Ufku olmayanlar bunu yapamaz. Batı yapar da biz niye yapamayalım. Tarihte bunları biz yaptık. Buralar ilim merkeziydi. Tarımın merkezi burası ya."

"OPERASYON YAPMAYI DÜŞÜNENLER AVUCUNU YALAR"

"Bu ülkenin her bir karışında Mevlana, Yunus, Hacı Bayram Veli, Ahmed Yesevi gibi heybesinde sadece ilim olan, aşk olan gönül erlerinin emeği vardır. Eğer bugün bu coğrafyada kardeşçe ve özgür yaşıyorsak Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımızın ödediği bedeller sayesinde. Bir tarla var, arazi var, bir de arsa var. Tarla, arazi, nedir imar girmemiş olan topraklardır. İmar girmiş olan toprağa arsa diyoruz. Ben de diyorum ki vatan, şehit kanlarıyla yoğurulmuş toprağa denir. Onun için tek vatan derken rastgele tarla arazi değil, şehit kanlarıyla yoğurulmuş olan 780 bin kilometrekareyi kolay kolay vatan yapmadık. Burada operasyon yapmayı düşünenler avucunu yalarlar."

"TERAZİSİ UYGUN OLMAYAN BUNU ANLAMAZ"

"Allah'ın vaadi ortada. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, siz bilemezsiniz. Biz buradan bakacağız olaya. Bu akşam gittiğimiz şehit evinde Bekir hocayı dinleyince, işin idrakında olunca farklı. Ve işin idrakı içinde. İdrakı meali bu küçük akla gerekmez, bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Terazisi uygun olmayan bunu anlamaz. Ama uygun olan Bekir hoca gibi anlar. Aslı kardeşim gibi anlar. Şimdi mesele bunu yakalamamız. Canımız yanıyor, ama Allah razı olsun şu anda Suriye'de bire 10 gidiyoruz. 1 şehit veriyoruz ama karşı tarftan da 10 alıyoruz, 15 alıyoruz. Onun için silahlı kuvvetlerin bütün kademelerine Allah razı olsun diyorum. Bu mevsimde orada verilen mücadele sıradan bir mücadele değil. Bedelini ağır ödetiyoruz"

DÜNYANIN 32 ÜLKESİNDE ŞEHİTLİKLERİMİZ VAR"

"Her başarının bir bedeli vardır. Er ya da geç bu işi bitireceğiz. Şunu aklımızdan çıkarmamalyıız. Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil, cenk meydanında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk. Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in cesareti İslam coğrafyasından bu ülkeyi savunmak için kardeşlerimizin koşan kardeşlerimizle düşmana dar ettik. İstiklal harbimizi zafere taşıdık. Bizim şehitliklerimiz, İslam coğrafyasının özeti gibidir. Dünyanın 32 ülkesinde şehitliklerimiz var. Oralara kadar gitmişiz. Ecdadımız Hint yarımadasına donanma göndermiş. Neden? Orada zulüm olduğu için. Bazıları da zulüm var diye geliyor ya ama geldikleri yere zulmü arttırmak için geliyorlar. Çanakkale'ye gidip, şehitlikleri gezdiğinizde mezar taşlarını okuduğunuzda coğrafyanın tüm renklerini görürsünüz"

"TÜM DÜNYAYA İSPAT ETTİNİZ"

"Son 6 yıldır Şanlıurfa Suriyeli muhacirlere sahip çıkarak ensar anlayışıyla dünyaya gösterdi. Batılı sizin gibi olamamıştır, olamaz. 100 kişi, 300 kişi alıyor bunun hesabını yapıyorlar. Milli gelirine bakınca bizden fazla. Ama böyle bir şeyi kabul edemiyorlar. Komşuluk ve kardeşlik hakkının ne demek olduğunu duruşunuzla tüm dünyaya ispat ettiniz. Akdeniz'de boğulan Aylan bebeği gördükleri zaman bazı dergilere kapak yaparlar, bunu satarlar. Tamam da ne yapıyorsunuz onu söyleyin. Benim mehmetçiğim kucağına alıp hastaneye götürüyor da sen ne yaptın onu söyle? Söz veriyorlar. Biz Türkiye'ye 3 milyar euro vereceğiz. Bu yıl içinde bir 3 milyar daha vereceğiz. Bizim yaptığımız harcama 20 milyar doları buldu. Ve bize gelen destek 677 milyon euro. Bu da bize gelmiyor. Nereye gidiyor? UNESCO vasıtasıyla Kızılay'a gidiyor. Söz verdikleri rakamı hala göndermiş değiller."

"BİR KISMINI VATANDAŞLIĞIMIZA ALACAĞIZ"

"Suriyeli muhacirlere ensar olan, onları bağrına basan, sofrasına bir tabak da kardeşleri için koyan Urfalılara teşekkür ediyorum. Çektiğiniz sıkıntıları çok iyi biliyorum. Gösterdiğiniz kadirşinaslıık hepsine değer. Bir adım daha atıyoruz. İçişleri Bakanlığı çalışma yürütüyor. Iraklı ve Suriyelilerin bir kısmını vatandaşlığımıza alacağız. Bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var. Mühendisler var, doktorlar var. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar. Kimse birbirine şüpheci gözle çalışmasın. İçişleri Bakanlığı bu adımı atmaya hazır"

"BUNUN NEYİN MÜDAFASINI YAPIYORSUN?"

"Bir belediye kendi sorumluluk içerisinde, kendi iş makinalarıyla kanallar açar da, bunu terör eylemleri için kullanırsa buna meşru bakabilir misiniz? Öyle tehditler var ki son darbeler kafalarına kafalarına inince bitişik nizam evler arasında tüneller dahi açmışlar. Evler arası kaçışı sağlamak için. Batılı bunları görüyor, hala müdafasını yapıyor. Bunun neyin müdafasını yapıyorsun? Kanal neden açılır, içme suyu için, doğalgaz için, elektrik için. Bunlar böyle bir şey yapmışlar mı? Bunların atık su kanalı yok zaten. Yüzeyde akıyor. Çoğunda içme suyu da yok."

"Adı ne olursa olsun terör örgütlerini koçbaşı gibi kullanarak dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bağımsız bir Türkiye yerine terörden başını kaldıramayan bir ülke istiyorlar. Kendini kullandırtmaya hazır kim varsa hepsini tedavüle sürdüler. Milletimizin birliğinin beraberliğinin kardeşliğinin en güçlü zamanında hendekle, çukurla hayatı insanımıza zehir edenleri başka kim harekete geçirmiş olabilir?"

"ZAFERİN ANAHTARI SABIRDIR, SEBAT ETMEKTİR"

"Bir Amerikalı general açıklama yapıyor, DEAŞ'ı biz kurduk diyor. Ben demiyorum, Amerikalı general söylüyor. Ve endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum. İşte PYD, YPG. Bunların arkasında kim var? Bunlara silahları kim veriyor? Tescilli olarak muhattaplarına söyledim. Kardeşlerim oyun çok hince yapılıyor. Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başaracağını biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmeyeceğiz. Geçtiğimiz 14 yılda hiçbir kazanım altın tepside sunulmadı. Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Unutmayın, zaferin anahtarı sabırdır, sebat etmektir."

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bugün devletine güvenen bir millet var. Aleyhte propagandalar yapıldığı halde. Sayın Bahçeli'ye, hükümetine devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle teşekkür ediyorum. 2071 vizyonuyla hareket eden bir ülke var. Biz bir ve beraber olursak kimlikler üzerinden bu topraklarda ekilmeye çalışılan fitne tohumları boy veremeyecektir. Suriye ve Irak'taki ateşi bu ülkeye taşımak isteyenler dikkatli durursak emellerine ulaşamayacaktır. Ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkarıyoruz. Sizlerden de bu sürece destek olmanızı bekliyorum. Hangi söylemle karşınıza gelirse gelsin hiçbir terör örgütünün Şanlıurfa'da nefes almasına dahi fırsat vermeyin"

"Gençlerimize sahip çıkalım. Geleceğimiz yavrularımız. Hiçbir evladımızın bu ihanet çetelerinin pençesine düşmesine müsade etmeyelim. Devletimiz tüm imkanları sizler için bu yavrular için seferber etti. Bundan endişeniz olmasın. Yeter ki sizler de bu gayreti ortaya koyun. Sizlere inanıyorum."

"BAZI ADIMLAR ATIYORUZ, ATACAĞIZ"

"15 Temmuz darbe girişimin ertesi sabahtan itibaren başlayan, halen de süren yastığınızın altındaki dövizleri TL'ye çevirin çağrımıza milletimiz olumlu yanıt verdi. Ertesi gün 2,5 milyar TL piyasaya girdi. Elbette bir takım sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz ama hamdolsun yeniden umut verici bir döneme giriyoruz. İhracattaki gerileme durdu. Aralık 2016 ihracatının bir önceki yılının aynı ayına göre artması ispatıdır. Bu güzel Şanlıurfa bu tarihi objeleri ve imkanlarıyla bir çekim alanı oluşturacaktır. Buna inanıyorum. Turizmcilerle yaptığım toplantıda da 2017 bizim için farklı olacak diyorlar. Bizler de bunun altyapısı için bazı adımları atıyoruz, atacağız. Çünkü Şanlıurfa turizmde patlama yapması gereken merkezlerden bir tanesi. Özellikle inanç ve kültür turizminde bir çekim alanıdır"

"BABAMIZIN OĞLU DA OLSA..."

"Teröristi bulacak ve etkisiz hale getirecek olan istihbaratçıdır, askerdir. Ama terörle mücadele medyadan üniversiteye, ailelerden kanaat önderlerine kadar tüm toplumun ortak görevidir. Her hafta muhtarlarla yaptığım toplantıda söylüyorum. Muhtar mahallesine köyüne sahip çıkandır. Böyle garip tipler gelince güvenlik teşkilatlarına bildireceksiniz. İstihbaratın en önemlisi insani istihbarattır. Bu konuda vatandaşımız eğer bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de kolay olacaktır. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak kimden gelirse gelsin bunlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeliyiz. Bazıları olaylar karşısındaki tavrını teröristin ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa, eğer vatan hainiyse hemen duyurmamız lazım"

"KARDEŞLİK VE BARIŞ ORTAMINI ZEDELEYEMEDİLER"

"Bizde bu vatana ihanet etmeyenlerle yola devam ederiz. Vatana ihanet edeni de ilgili mericlere bildiririz. Bizi devamlı tehdit ediyorlar. Edecekler onun görevi. Ölümle ilgili elimizde senet var mı? Trafikte araçta giderken bakıyorsunuz bir kaza, öyle mi? Bir otobüs kaza yapınca en azından 30-40 kişi ölüyor. Ne diyorlar? Trafik kazası. Bu olaylarda da bu tür şeyler oluyor mu? Oluyor. O zaman farklı feryatlar başlıyor. Burada bir mükafat var. Vatan yolunda bir şehadet var. Kazalar için de bu tür içtihatlar var ayrı mesele. Ama buradaki hassasiyetimizi iyi korumamız lazım. Terörist bombayı patlatıyoruz, gerisini de siyasetçisiyle, STK'larla bu çevreler getiriyor. Ülke içinde dışında teröristle mücadele ederken Türkiye gemisini batırmaya çalışan vatansızlar güruhunun fitneleriyle uğraşıyoruz. Kardeşlik ve barış ortamını zedeleyemediler. Kin ve nefret yerine muhabbeti ikamet ettiğimiz sürece muvaffak olamayacaklar"