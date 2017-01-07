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Saldırıda kullanılan araçları alan ev sahibi Irak’a kaçmış

07 Ocak 2017 Cumartesi, 04:17:10

İzmir Adliyesi’nde 2 kişiyi şehit eden teröristlerden birinin parmak izinden K.Maraş Elbistan nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. İki teröristin Suriye’den Mardin’e, 28 Aralık’ta da İzmir’e geldiği ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan iki aracı satın alan teröristlerin kaldığı evin sahibi A.K.’nın 1 Ocak’ta Hakkâri’den Irak’a gittiği tespit edildi

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    HABERTÜRK İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısının detaylarına ulaştı. PKK’nın ‘özel kuvvetler’ biriminde eğitim aldığı belirlenen iki terörist Suriye’den önce Mardin’e geldi.

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    28 Aralık’ta İzmir’e geçen teröristler Bornova’da, Kızılay Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 20 adresinde bir daire kiraladı. Evin sahibi A.K., teröristler için iki araç satın aldı.

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    Bombalı saldırıda kullanılan 09 HL 613 plakalı araca 11 bin, kaçış için kullanılacak 45 LV 414 plakalı araca 12 bin lira ödendi. A.K., ruhsatları üzerine aldığı araçları teröristlere teslim etti. 

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