Saldırıda kullanılan araçları alan ev sahibi Irak’a kaçmış

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Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı teröristin Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu ve 2015’te PKK’ya katıldığı öğrenildi. İkinci teröristin de kimliği tespit edildi ancak kesinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Patlatılan bombanın ise 150 kilo olduğu öğrenildi.