Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlamdı

Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakanlık Müşavirliğine Hanife Sarp atandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşavirliğine Bilal Topçu getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gökhan Altun tayin edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Metin Kırcı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Refik Ulusoy, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ünver, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Çelik, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne Adnan Diltemiz, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Veysel Kodalak, Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Selim Gurbetoğlu, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Zekeriyya Nane atandı.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELİĞİNE 2 ATAMA

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine İhsan Ezel Büyüksekban ile Vedat Yıldız'ın seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun AK Parti ve HDP kontenjanlarından boşalan iki üyeliği için TBMM Genel Kurulunda 4 Ocak'ta yapılan seçime, AK Parti Grubunun adayları Hayrettin Kurt ve İhsan Ezel Büyüksekban ile HDP Grubunun adayları Ferhat Kabaiş ve Vedat Yıldız katılmışlardı.

Genel Kurulda 272 üyenin katıldığı seçimde 253 oy alan Büyüksekban ile 234 oy alan Yıldız, boş olan olan üyeliklere seçilmişti.

Boşalan üyeliklere ilişkin seçim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesi hükümleri uyarınca yapıldı.

Söz konusu kanuna göre, kurulu oluşturan 9 üyeden 5'ini TBMM, 2'sini Cumhurbaşkanı, 2'sini ise Bakanlar Kurulu belirliyor.