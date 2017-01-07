Başbakan Yıldırım, Irak'a gitti

Başbakan Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak 'TC ANA' ile Irak'a hareket etti. Başbakan Yıldırım'ı Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan ve diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile birlikte Irak'a giden heyette, Milli savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yer aldı.