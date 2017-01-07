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7-8 Ocak AÖL sınavları
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7-8 Ocak AÖL sınavları iptal mi oldu?

Açık Öğretim Lisesi Sınavları (AÖL) bugün gerçekleştirildi. İstanbul'da birçok öğrenci sınavlara kar nedeniyle yetişemedi... Peki 2017 AÖL sınavları iptal oldu mu?

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:18:11 Güncelleme: 11:19:34

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sınav adayı gece boyunca İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "sınav ertelendi" ve "AÖL sınavları iptal edildi" şeklinde açıklama bekledi...

AÖL SINAVLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Öğrenciler sabahın erken saatlerinde yoğun kar yağışı altında sınava yetişmeye çalıştı. Kimileri başarılı olsa da hava koşulları nedeniyle sınava birçok öğrenci yetişemedi ve sosyal medya platformu Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e mağduriyetini belirtti. Fakat Vali Vasip Şahin'den şimdiye kadar herhangi bir "sınav iptal" açıklaması olmadı.

Aynı zamanda sadece öğrenciler değil, gözetmen öğretmenler ve kitapçığı dağıtan görevliler de kar engeline takıldı. İşte AÖL sınavına giremeyen öğrencilerin Vasip Şahin'e gönderdiği mesajlar;

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twitter

twitter

twitter

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    yetkililer istanbulun tamamının metro ağıyla örülü olduğunu mu düşünüyorsunuz?sabah 7.30-8.30 arası durakta bekledik.otobüsler çalışmıyor.siz değilmisiniz toplu taşımayı tercih edin diyenler?nerde otobüsler?sınava gidemediği için mağdur olan öğrenciler ne olacak?hak mahrumiyeti alacak öğretmenler???
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