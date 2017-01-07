15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 7 Ocak Cumartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

BURSA'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursanın Yenişehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün ilçe yapılanmasında üst düzey yöneticilik yaptıkları öne sürülen A.Ç, E.A, Ş.T. ve R.Ç. eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları tespit edilen zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor. (AA)