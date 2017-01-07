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2017 AÖL sınavları ertelendi mi
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2017 AÖL sınavları ertelendi mi?

Öğrenciler bugün yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavına kar nedeniyle yetişemedi ve sosyal medya üzerinden sınavın ertelenmesini talep etti. Peki AÖL sınavı ertelendi mi?

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:58:31 Güncelleme: 16:16:41

7 - 8 Ocak ayında yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına birçok öğrenci İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yetişemedi. Hatta bazı bölgelerde sınav kağıtları sınavın yapılacağı dersliklere götürülemedi. Peki AÖL sınavı iptal oldu mu? AÖL sınavı ertelendi mi?

AÖL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Sınava giremeyen öğrenciler, yetkili makamlara sosyal medya üzerinden "AÖL iptal edilsin" gibi birçok mesaj göndererek sınavın ertelenmesini veya sınava giremeyenlere ikinci şans verilmesini talep ediyor.

Konuyla ilgili Habertürk'ün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre henüz sınavın ertelendiğine dair resmi bir durum yok. Ancak öğrencilerin valilikten gelecek olası bir açıklamayı takip etmesi belirtildi.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Sınava olumsuz hava koşulları nedeniyle yetişemeyen öğrenciler yetkili makamlara sosyal medya üzerinden mesaj göndererek çektiği zorlukları anlattı ve sınavın ertelenmesini talep etti;

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN (AÖL) NASIL MEZUN OLURUM?

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.

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