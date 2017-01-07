Fırat Kalkanı'nda 1 asker daha şehit oldu

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 astsubay şehit oldu.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile El Bab'ı kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin bulunduğu bölgeye DEAŞ'lı teröristler saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda Astsubay Osman Açıkgöz şehit oldu. Saldırının ardından şehidin cenazesi Gaziantep'e getirildi. Fırat Kalkanı'nın 47. şehidi olan Açıkgöz'ün Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Yusuf KILIÇ/GAZİANTEP
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YORUMLAR 2
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Misafir 25 dakika önceALLAH rahmet eylesin.ruhu şad olsun.00
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Misafir 35 dakika önceya hak bize yardım et00
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