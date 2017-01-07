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Fırat Kalkanı
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Fırat Kalkanı'nda 1 asker daha şehit oldu

DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Osman Açıkgöz'un cenazesi Gaziantep'e getirildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:55:14 Güncelleme: 17:28:31

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 astsubay şehit oldu.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile El Bab'ı kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin bulunduğu bölgeye DEAŞ'lı teröristler saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda Astsubay Osman Açıkgöz şehit oldu. Saldırının ardından şehidin cenazesi Gaziantep'e getirildi. Fırat Kalkanı'nın 47. şehidi olan Açıkgöz'ün Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Yusuf KILIÇ/GAZİANTEP 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 25 dakika önce
    ALLAH rahmet eylesin.ruhu şad olsun.
  • Misafir 35 dakika önce
    ya hak bize yardım et
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